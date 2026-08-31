Malore per Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli la critica duramente: “Ha bisogno di lavorare”

Selvaggia Lucarelli, attraverso due storie pubblicate su Instagram, ha criticato fermamente Chiara Ferragni, dopo che l’influencer, nelle scorse ore, ha raccontato via social di essere stata colpita da un malore mentre si trovava in Perù. L’imprenditrice digitale, che attualmente si trova in America Latina con il fidanzato José Hernandez, ha spiegato che ha fatto trekking sulle Montagne Arcobaleno, nota meta turistica a oltre 5000 metri di altitudine. Finita l’esperienza, è rientrata a Cuzco. Ed è qui che sono iniziati i problemi. Dopo essersi fatta una doccia, è uscita a cena e mentre stava mangiando ha sentito una botta di calore. “Mi sembrava di non respirare bene e che il mio braccio non si muovesse bene”, ha raccontato sui suoi profili social. Si è poi filmata in hotel attaccata a una bombola d’ossigeno. Dopo circa un’ora, ha ripreso a stare bene. Infine ha riferito di aver sbagliato a sottovalutare gli effetti dell’altitudine.

Selvaggia Lucarelli punge Chiara Ferragni dopo il malore in Perù

La notizia del malore accusato da Ferragni ha rapidamente fatto il giro della rete. La notizia è stata letta anche da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato duramente la scelta comunicativa dell’influencer, citando la drammatica alluvione che ha causato quasi mille morti e circa 4.200 dispersi in Nepal e in Tibet. “Mentre ci sono ancora italiani dispersi in Nepal, il racconto drammatico e la foto con la mascherina dell’ossigeno al 50esimo giorno di vacanza ci mancava”, ha scritto la giornalista.

“Speriamo che Ferragni stacchi dalle vacanze e si riposi un po’ andando al lavoro, ne ha bisogno. Questo stakanovismo non le fa bene”, ha aggiunto sarcasticamente Lucarelli, che ha lasciato chiaramente intendere perché ha ritenuto fuori luogo il messaggio comunicato dall’ex moglie di Fedez.

Si ricorda è stata Lucarelli a fare scoppiare il famigerato Pandoro gate attraverso un’inchiesta giornalistica. Allora aveva più volte sostenuto che il modo di comunicare dell’influencer era a suo avviso opaco e poco credibile. Ferragni non ha mai commentato pubblicamente le dichiarazioni della giornalista. E quasi sicuramente non lo farà nemmeno stavolta.

Chiara Ferragni innamorata di José Hernandez

Dopo il naufragio del matrimonio con Fedez e dopo aver vissuto un’altalenante relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Ferragni si è legata al manager colombiano José Hernandez. I due sono usciti allo scoperto prima dell’estate e sono inseparabili. Di recente si è anche fatta strada la voce di una presunta gravidanza. L’indiscrezione non ha trovato né conferme né smentite.