Chiara Ferragni e José Hernandez aspettano un figlio? Spunta il nome “Iris” ed esplode il gossip

Poco meno di un mese fa, hanno iniziato a circolare voci relative a una presunta gravidanza di Chiara Ferragni. Tantissimi fan le hanno domandato via Instagram se fosse incinta. L’influencer ha fatto orecchie da mercante. Nessuna conferma e nessuna smentita, circostanza che ha lasciato aperto il tema. Nelle scorse ore la 39enne cremonese ha pubblicato un carosello di immagini delle vacanze estive trascorse con il nuovo fidanzato, José Hernandez. E sono tornate a farsi rumorose le voci che la vogliono in dolce attesa. In particolare, un paio di scatti hanno catturato l’attenzione dei follower, che hanno intravisto un filo di pancia. Inoltre Ferragni ha scritto una curiosa didascalia per introdurre l’album. “Iris”, ha digitato, accompagnando il nome con un cuore rosso. Inutile dire che c’è chi ha interpretato questo commento come una sorta di annuncio di un bebé in arrivo.

Chiara Ferragni e José Hernandez, le voci sulla presunta gravidanza dell’influencer

Ferragni è davvero incinta? Al momento non è dato saperlo. Quel che è certo è che con José Hernandez, per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Fedez, è tornata a sorridere alla luce del giorno. Prima di conoscere il manager di origini colombiane è stata legata per alcuni mesi a Giovanni Tronchetti Provera. Tuttavia il legame non è mai decollato del tutto.

Tra l’altro pare che ci fosse il veto della famiglia di lui a ‘sponsorizzare’ la relazione sui social. E infatti Chiara e Giovanni mai si sono mostrati pubblicamente come una coppia. Vero che i paparazzi li hanno sorpresi insieme in svariate occasioni. Ma un conto è presentarsi davanti a tutti come compagni di vita, un altro è essere pizzicati qua e là dai fotografi. Fatto sta che la storia è poi naufragata.

Con José, invece, la musica è cambiata. Il manager non ha problemi ad apparire pubblicamente al fianco di Chiara. E infatti, da quando la relazione è diventata più solida, su Instagram è un tripudio di scatti dolci e romantici. Se poi arriverà un figlio o, chissà, una figlia di nome Iris, che ben venga. Una nascita è sempre un evento da festeggiare. Non resta che attendere per capire se davvero c’è una cicogna in volo oppure no.