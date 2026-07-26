Chiara Ferragni incinta di José Hernandez? Il rumor sulla gravidanza dopo pochi mesi d’amore

Chiara Ferragni è sempre più innamorata di José Hernandez, l’imprenditore colombiano che l’ha stregata e con il quale fa coppia da qualche mese. I due si sono mostrati nei giorni scorsi a Portofino, poi hanno fatto una breve tappa a Roma, infine si sono rifugiati a Como, uno dei luoghi del cuore dell’influencer cremonese, che ha provveduto a documentare le ferie comasche con un ricco carosello di immagini pubblicato su Instagram. Diversi fan, dando un’occhiata agli ultimi album dell’imprenditrice digitale, hanno iniziato a far circolare la voce che potrebbe essere incinta. Ma davvero la 39enne aspetterebbe un figlio con il nuovo compagno?

Chiara Ferragni e le voci di gravidanza

Le indiscrezioni relative alla presunta dolce attesa hanno cominciato a diffondersi dopo che alcuni follower hanno esaminato degli scatti di Ferragni, sostenendo di aver notato una rotondità sospetta. L’ex moglie di Fedez ha preferito non rispondere a coloro che hanno ipotizzato che sia incinta. Bocca cucita. Tuttavia i dubbi sembrano essere poco fondati perché a un occhio attento non sarà sfuggito che in una foto l’imprenditrice digitale si è immortalata in un ristorante, davanti a un delizioso piatto di carne al sangue, che in gravidanza viene generalmente sconsigliata per i possibili rischi legati ai cibi poco cotti.

In sostanza, è assai improbabile che Ferragni stia aspettando un bebè. Chi invece ha da poco avuto un figlio è Fedez, che lo scorso 16 luglio è diventato papà per la terza volta. La sua compagna, la stilista Giulia Honegger, ha dato alla luce Edoardo Lupo. I neo genitori hanno confermato la nascita del bimbo due giorni dopo, attraverso un post su Instagram. Una volta tornati a casa con il piccino, il cantante ha avuto un delicato problema di salute ed è stato portato in ambulanza al Fatebenefratelli. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Humanitas.

Da quanto filtrato, il ricovero è stato causato dal sanguinamento di alcune ulcere. Fedez è stato dimesso tre giorni fa ed è potuto tornare a casa. Per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sul suo stato di salute. Nemmeno le persone a lui vicine hanno commentato l’accaduto pubblicamente.