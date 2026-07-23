Fedez lascia l’ospedale Humanitas, la decisione dei medici e le sue condizioni

Fedez è tornato a casa: nel pomeriggio di giovedì 23 luglio il rapper è stato dimesso dall’ospedale Humanitas di Rozzano, nell’hinterland milanese, dove è stato ricoverato per alcuni giorni nel reparto di Gastroenterologia. La notizia è stata data dal quotidiano Leggo. Poche ore prima l’AdnKronos aveva spiegato di aver appreso che gli ultimi controlli a cui si era sottoposto il cantante avevano dato risultati rassicuranti. I medici hanno quindi deciso di dimettere il 36enne.

Fedez dimesso dall’ospedale

Fedez era stato portato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano durante la serata del 20 luglio. Nella stessa struttura era stato operato nel 2023 a causa del sanguinamento di alcune ulcere. La causa del nuovo ricovero sarebbe da ricondurre a un sanguinamento della stessa zona del corpo. Al Fatebenefratelli il rapper ha trascorso una sola notte. Martedì 21 luglio è infatti stato trasferito all’Humanitas, dove sono proseguiti gli esami, fino alle dimissioni.

Per il momento né il cantante né persone a lui vicine hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, preferendo mantenere massima riservatezza sulla vicenda. Tra l’altro l’ultimo ricovero è arrivato a pochi giorni di distanza dalla nascita del terzo figlio del rapper, Edoardo Lupo. Il 16 luglio la compagna di Fedez, la giovane stilista Giulia Honegger, ha dato alla luce il bimbo al San Raffaele di Milano.

La sera prima della corsa in ospedale in ambulanza, l’ex marito di Chiara Ferragni si era mostrato, attraverso alcune storie Instagram, a casa sua, a Milano, intento a guardare la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, insieme a Honegger e a Edoardo Lupo. Niente faceva presagire un ricovero.

I messaggi di vicinanza e sostegno

In questi giorni molte persone del mondo dello spettacolo e della musica, via social, hanno scritto messaggi di sostegno e vicinanza a Fedez. Nessun gesto pubblico, invece, da parte di Chiara Ferragni. Ma è probabile che l’influencer non abbia voluto esprimersi sui social per non aizzare il gossip e il can can mediatico.

Quasi certamente avrà sentito l’ex marito privatamente. Dopo la burrascosa fine del matrimonio, i due avrebbero instaurato un rapporto civile. Ferragni avrebbe inoltre dato tutta la sua disponibilità per favorire l’integrazione di Edoardo Lupo con i fratelli Leone e Vittoria.