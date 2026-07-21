Fedez ancora in ospedale, svelato il motivo del ricovero: Chiara Ferragni fa una scelta precisa

Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, resta ricoverato. Lo riferisce l’ANSA, che ha anche spiegato il motivo della corsa in ospedale in ambulanza di lunedì sera. Il rapper, intorno alle 21,30, si è sentito male e sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasportato al Fatebenefratelli di Milano, dove si trova tuttora. Secondo quanto appreso, il cantante deve essere sottoposto a cure per la riapertura di una vecchia ulcera. In particolare, starebbe affrontando una complicanza legata all’assunzione di farmaci antinfiammatori. Le sue condizioni non sarebbero ritenute gravi dai medici. Tuttavia non è ancora stato dimesso dal nosocomio meneghino e gli accertamenti proseguono.

Fedez, svelato il motivo del ricovero: massimo riserbo da parte dei suoi cari

Tutte le persone vicine al cantante, per il momento, hanno evitato di rilasciare dichiarazioni alla stampa. Anche sui social nessuno dei suoi cari si è espresso. Massima riservatezza in un momento delicato. Si ricorda che Fedez è diventato papà per la terza volta pochi giorni fa. Il 16 luglio la sua compagna Giulia Honegger ha partorito Edoardo Lucia al San Raffaele di Milano. La sera prima del ricovero, Federico si è mostrato in alcune storie Instagram a casa, intento a guardare con la stilista e il neonato la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Nulla faceva presagire una corsa in ospedale.

Chiara Ferragni non pubblica più su Instagram: gesto di rispetto per l’ex marito?

Anche Chiara Ferragni, per il momento, non ha parlato pubblicamente. Con il cantante ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Da quando si è saputo che l’ex marito è stato male, ha ridotto all’osso le storie Instagram e non ha pubblicato alcun post in bacheca. Secondo molti si tratta di un gesto di rispetto per la situazione delicata che sta vivendo Federico. L’influencer cremonese non ha nemmeno commentato la nascita di Edoardo Lupo. In un video su TikTok, parlando con i fan e facendo un discorso generale, ha spiegato che è consapevole che chi la segue ha compreso il motivo del suo silenzio.

Nessun riferimento diretto sull’ex marito diventato padre per la terza volta. Tuttavia il fatto che Ferragni abbia pronunciato il ragionamento poche ore dopo la lieta notizia è stato interpretato da molti come un discorso inerente alla nascita del fratellino di Leone e Vittoria. In particolare, è stato ipotizzato che l’imprenditrice digitale non abbia voluto rubare la scena alla neo mamma Giulia Honegger e al rapper in un momento così intimo.