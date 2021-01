Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni sesta puntata: arriva De Martino in convento

La fiction con suor Angela torna in onda giovedì 4 febbraio 2021 con il sesto appuntamento e un ospite inaspettato in convento…

La sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 avrà un ospite inaspettato: Stefano De Martino! Come rivelano le anticipazioni per giovedì 4 febbraio 2021, è finalmente arrivato il momento di vedere il conduttore nelle vesti di attore. Stefano non avrà però un vero ruolo nella fiction, perché interpreterà sé stesso. E sarà protagonista proprio del primo episodio della prossima puntata. Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 parlano infatti di una gara di ballo, a cui Suor Costanza non saprà resistere! Nella passata stagione proprio lei sognava di partecipare a Ballando con le stelle, ma stavolta iscriverà i giovani inquilini del convento.

Suor Costanza quindi iscriverà le coppie del convento a una gara di ballo e De Martino presiederà la competizione. Dunque interverrà in qualità di ballerino. Nel frattempo, Azzurra dovrà prendere una decisione molto importante sul futuro di Penny, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. Dovrà valutare attentamente e scegliere quale famiglia sia la più indicata per adottare la bambina. Sarà inevitabile avere difficoltà, anche perché è molto legata a Penny e non vuole assolutamente commettere errori di valutazione. Al contrario, Penny pare che avrà le idee molto chiare.

Suor Angela intanto sarà tormentata da un dubbio: Erasmo potrebbe essere suo figlio? Un dubbio che accompagna il pubblico sin dalle prime puntate, in verità. Le anticipazioni sulla sesta puntata di Che Dio ci aiuti 6 proseguono con il secondo episodio. Ad Assisi tornerà Elisa, la sorella di suor Angela. I segreti della loro famiglia verranno a galla, intanto anche Erasmo potrà andare più a fondo nelle sue indagini. Carolina lo aiuterà.

Monica si troverà in una situazione inaspettata, quando riceverà la visita di una sua zia. La dottoressa vorrà ingannare la parente per ottenere un lascito in denaro, quindi coinvolgerà Nico e Penny. Fingeranno di essere una famiglia? Azzurra sarà un po’ confusa sul suo destino e cercherà di capire se prendere i voti è davvero ciò che vuole.

Che Dio ci aiuti 6, cosa dicono gli attori del cast

Mentre le puntate vanno in onda e ci si avvicina al gran finale, gli attori di Che Dio ci aiuti 6 rilasciano interviste e raccontano dei divertenti aneddoti. A partire proprio da De Martino, presente nella prossima puntata della fiction. Su di lui ha speso belle parole Pierpaolo Spollon, che non lo conosceva ma dopo averlo vissuto sul set ha capito perché stava con Belen. Ma Spollon, insieme a Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini, ha parlato anche degli amori e dei triangoli amorosi di questa sesta stagione. I tre protagonisti hanno parlato degli intrecci tra i personaggi. Francesca Chillemi, che è vicina di casa di Genzini, ha invece parlato del futuro della sua Azzurra. Dalle sue parole si può intuire se dopo il percorso da novizia si farà davvero suora oppure no.