Curiosità su due attori di Che Dio ci aiuti 6. Una fa parte della fiction sin dalla prima stagione, il pubblico ha visto crescere e maturare il suo personaggio ed è una colonna portante del convento, insieme a suor Angela e suor Costanza. Si tratta di Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. L’altro invece è un lui, si chiama Erasmo Genzini e nella fiction è una new entry nel cast. Il suo personaggio porta il suo stesso nome, Erasmo, ed è un ragazzo tormentato dal passato e alla ricerca della verità su sua madre. Erasmo in Che Dio ci aiuti 6 è stato abbandonato da neonato dalla mamma proprio nel convento di Assisi e suor Angela ha capito di essere legata a lui. La Madre Superiora ha rimosso una parte del suo passato in seguito a un incidente, ma i ricordi stanno riaffiorando.

Ebbene, cosa hanno in comune Erasmo Genzini e Francesca Chillemi? I due attori sono vicini di casa! A raccontarlo è stato Genzini sulle pagine di Tv Mia. L’attore ha spiegato che conosce la Chillemi da anni ormai e che sono amici. Si sono conosciuti sul set della fiction L’Isola di Pietro, con Gianni Morandi, e si sono ritrovati in Che Dio ci aiuti 6. “Tra noi c’è una grande intesa, sono felice di recitare con lei”, ha raccontato Erasmo. L’attore ha proseguito raccontando che il caso ha voluto che loro due fossero anche vicini di casa.

Francesca Chillemi vive a New York con la sua famiglia da un po’ di tempo, ma quando è in Italia vive nello stesso quartiere di Genzini. E non sono gli unici attori di Che Dio ci aiuti a condividere la parte di città in cui vivono. Genzini infatti ha aggiunto che a poche decine di metri da lui vive anche Valeria Fabrizi, che interpreta suor Costanza. “Capita di incontrarci quando andiamo a fare la spesa. Insomma, questa fiction è una grande famiglia, dentro e fuori dal set”, ha raccontato Erasmo Genzini.

Tra di loro c’è un’armonia tale da spingere l’attore a desiderare già di girare la settima stagione di Che Dio ci aiuti. “Spero proprio che si faccia”, ha aggiunto. In effetti non è ancora certo che la fiction verrà confermata per una nuova stagione, ma visto il grande successo e l’affetto enorme del pubblico è probabile che ci sarà un seguito. E inoltre c’è grande complicità anche tra gli interpreti: Pierpaolo Spollon ha rivelato qualche aneddoto a tal proposito.