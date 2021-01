Che Dio ci aiuti 6, Spollon racconta De Martino sul set: “Ho capito Belen”

Pierpaolo Spollon è Emiliano in Che Dio ci aiuti 6 e in poche puntate ha già conquistato il pubblico della fiction. Non è stato poi molto difficile, visto che è entrato nel cuore degli italiani anche con il ruolo in L’Allieva e in Doc Nelle tue mani. Accanto a suor Angela veste i panni di uno psichiatra che collabora con la casa-famiglia di Assisi, un personaggio che ha accettato di interpretare perché aveva voglia di un po’ di leggerezza. Dopo il periodo che abbiamo attraversato e una fiction come Doc, Spollon ha raccontato a Fanpage che aveva bisogno di un ruolo un po’ più comico. Ed è arrivato così in Che Dio ci aiuti 6.

Qui ha ritrovato Gianmarco Saurino, suo compagno di set già in Doc. Con lui ha trovato una sintonia e una complicità da veri amici. Nell’intervista ha speso solo parole positive su Saurino, sia come persona sia come professionista. Si sono divertiti molto e sono stati anche compagni di cenette in giro per l’Umbria: Spollon ha rivelato di essere ingrassato, non a caso. Ma c’è invece un’attrice con cui non è nato un grandissimo feeling, e lui non se lo aspettava minimamente!

Seppure Pierpaolo Spollon e Diana Del Bufalo, i cui Emiliano e Monica in Che Dio ci aiuti 6 sono molto vicini, sembrino due persone molto simili pare che l’attrice non sia così a suo agio con Spollon. Sono molto simili, lo ha confermato anche lui, ma non sono compatibili come molti penserebbero. Lui si è trovato molto bene con Diana, ma pare che lei non abbia ricambiato. Sulla Del Bufalo infatti ha rivelato:

“Lei soffre questa cosa. Non so perché. Mi dispiace molto. Dice che sono esplosivo e lei non è abituata a persone così. Dice che la metto a disagio e che quando ci sono io, il suo livello di energia si abbassa perché la sovrasto”.

Ma ha anche rivelato come è stato recitare con Stefano De Martino in Che Dio ci aiuti 6. Il ballerino e conduttore Rai apparirà in una puntata della fiction e Spollon ha recitato con lui in una scena. Non aveva mai incontrato Stefano prima di lavorarci insieme e si è imbattuto in una persona molto piacevole. Dalle sue parole infatti si può intuire quanto si siano divertiti a girare insieme le scene della fiction: