Che Dio ci aiuti 6, Spollon ingrassato sul set: il retroscena con Saurino

Curiosità su Pierpaolo Spollon di Che Dio ci aiuti 6 in attesa della puntata di stasera. L’attore ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv Mia e ha parlato delle settimane trascorse sul set della fiction di Rai Uno. Che Dio ci aiuti è tornata in onda con la sesta stagione e Spollon è uno dei nuovi personaggi. Interpreta Emiliano Stiffi, uno psichiatra che si prende cura dei bambini della casa-famiglia e lavora anche in ospedale. Si è infatuato di Monica, il personaggio di Diana Del Bufalo, e ha dei modi un po’ impacciati per dimostrarlo. In attesa di scoprire se il suo Emiliano si dichiarerà e riuscirà a conquistare Monica, Pierpaolo Spollon ha svelato un retroscena delle riprese.

Il set di Che Dio ci aiuti si è spostato in Umbria, precisamente ad Assisi, e come avrebbe potuto dire di no alle specialità del posto? Spollon ha infatti raccontato che nei primi tempi, prima dell’emergenza sanitaria, lui e Gianmarco Saurino (l’attore che interpreta Nico) hanno girato tutti i ristoranti del posto dopo le giornate sul set. Insieme hanno cenato in un posto diverso ogni sera, poi sono arrivate le restrizioni ma… Non ha impedito loro di continuare il tour culinario! Stavolta rimanendo sempre nello stesso posto, il ristorante dell’albergo:

“Lavorare sul set della fiction mi ha fatto ingrassare tre chili. […] Siamo rimasti nel ristorante dell’albergo dove alloggiavamo, ma il risultato è stato lo stesso: abbiamo assaggiato le specialità locali. Le ho apprezzate tutte”.

Tra i suoi piatti preferiti c’erano quelli a base di tartufo e di salsiccia, ha fatto sapere. A un certo punto Pierpaolo ha iniziato ad avere dei sensi di colpa e così ha fatto un po’ di movimento per smaltire. Tutto inutile, perché alla fine è comunque aumentato di peso. E ha aggiunto anche un altro piccolo aneddoto al suo racconto, che riguarda anche Gianmarco Saurino. Avevano infatti deciso di fare delle lunghe passeggiate, preferendo le salite, ma non c’è stato verso. “Ci fermavamo spesso: dopo le scorpacciate non era facile camminare”, ha raccontato.

Pierpaolo Spollon dopo Che Dio ci aiuti 6 sarà impegnato con un’altra fiction, Blanca, in cui interpreterà un cuoco. Una coincidenza? Lui si augura solo di non ingrassare ancora di più misurandosi con questo personaggio. Ma lui come se la cava in cucina? Non benissimo, ha raccontato: cucina poco, solo dei primi piatti ma ha intenzione di imparare e migliorare.