Che Dio ci aiuti 6 Erasmo, Emiliano e Nico: i loro amori, parlano gli attori

Le storie dei giovani abitanti del convento di Che Dio ci aiuti 6 si intrecciano come non mai in questa stagione. Tutti sono in qualche modo legati agli altri: Ginevra è sempre più divisa tra Nico e Erasmo. Nico a sua volta sembra diviso tra Monica e Ginevra. E poi c’è Monica che si sta avvicinando anche a Emiliano. Insomma, una catena di triangoli amorosi che vede protagonisti principali i tre volti più noti della fiction. Erasmo ed Emiliano sono invece le new entry di questa stagione e sono interpretati da Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon. A completare il trio maschile di giovani attori è Gianmarco Saurino. Tra le donne invece ci sono Simonetta Columbu (Ginevra) e Diana Del Bufalo (Monica).

Francesca Chillemi è ormai fuori da questi triangoli, dato che ha cominciato il percorso da novizia (ma Azzurra si farà davvero suora?). Nuovo Tv ha intervistato i tre attori uomini per capirci di più in queste vicende sentimentali del convento di Assisi. Il primo a parlare è stato Gianmarco Saurino, che è nel cast dalla quarta stagione con il suo Nico. Lui stava per sposare Ginevra, ma un malinteso fra i due ha spinto la giovane a chiedere una pausa. In questo tempo di riflessione però è tornata Monica, la sua ex fidanzata. Quindi Nico si trova a passare più tempo con la ex che con la promessa sposa.

Lo stesso Saurino ha ammesso che non è di certo facile dividersi tra due donne, ma ha i suoi lati divertenti in questo caso. E ha aggiunto: “In questa sesta serie ci sono tanti intrecci e le linee delle storie sono più interessanti del solito”. Non si è sbilanciato più di tanto quindi, per non togliere al pubblico il piacere di seguire le puntate con curiosità e passione. Più misterioso è stato invece Pierpaolo Spollon sul suo Emiliano. Quando gli hanno chiesto se il suo personaggio riuscirà a conquistare Monica, lui ha detto: “E chi può dirlo? Il mio rivale è Nico, cioè Saurino. Meno male che nella vita siamo amici”. I due attori in effetti hanno passato molto tempo insieme durante le riprese, e non sono mancati aneddoti divertenti da raccontare.

Ma allora sarà stato Erasmo Genzini, che interpreta il complicato e misterioso Erasmo, a sbilanciarsi di più sugli amori? Insomma, Ginevra e Erasmo si metteranno insieme oppure lei tornerà fra le braccia di Nico? Nulla da fare anche con questo attore: “Si ritrova al centro dei pensieri di Ginevra e oggetto della gelosia di Nico”. Niente anticipazioni sul finale di Che Dio ci aiuti 6, ma di sicuro la conferma che i triangoli esistono e che si svilupperanno ancora di più nelle prossime puntate. I tre attori insomma hanno suscitato ancora più curiosità a scoprire come finirà! A partire dalla quinta puntata di domani 28 gennaio 2021.