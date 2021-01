Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6 quinta puntata: Nico e Ginevra a un bivio

Cosa succederà nella quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6? Le anticipazioni per giovedì 28 gennaio 2021 nascondono i primi noti al pettine della stagione. Siamo al giro di boa, dopo la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 sarà una discesa verso il gran finale. Nei prossimi episodi arriverà in convento lo zio di Penny, con l’intenzione di adottare la bambina. Penelope ha perso i suoi genitori in un incidente stradale e Azzurra, quando lo ha scoperto, ha deciso di prendersi cura della bambina. Questo perché nel cuore della piccola batte il cuore di Davide, che ha donato dopo la scomparsa del bimbo e di Guido.

Azzurra è molto legata a Penelope, sarà pronta a lasciarla andare? Per certi versi sì, ma pare che non si fiderà molto di questo zio. Sarà convinta infatti che l’uomo nasconda qualcosa. Ne parlerà con suor Angela, che proverà a convincere la sua novizia a non lasciarsi trascinare da questi pensieri. Anzi, vorrà dissuaderla da questi sospetti sullo zio di Penny. Pare quindi che la Madre Superiora non sarà d’accordo con Azzurra, ma alla fine chi avrà ragione? Intanto Monica deciderà di iniziare un percorso di psicoterapia e si rivolgerà a Emiliano.

Il medico però fraintenderà le intenzioni di Monica e quando lei prenoterà un appuntamento lui penserà che si tratta di un appuntamento galante! Dopo le brutte parole di Ginevra, Erasmo deciderà di tornare sulla cattiva strada. Suor Angela glielo permetterà? Oppure convincerà Ginevra a rimediare, riportando Erasmo sulla dritta via? Nel secondo episodio di giovedì prossimo Azzurra e suor Angela scopriranno qualcosa sul passato dello zio di Penny. Erasmo farà una bravata e non ne uscirà illeso: dovrà passare un periodo a riposo.

Suor Angela lo assisterà e passare tutto questo tempo con Erasmo le riporterà alla mente altri ricordi del suo passato. Monica si accorgerà che Emiliano non le è del tutto indifferente e che vorrebbe uscire davvero con lui. Nico e Ginevra si ritroveranno a un bivio. Le anticipazioni sulla quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6 non aggiungono altro, appuntamento a giovedì 28 gennaio per scoprire cos’altro accadrà!

Che Dio ci aiuti 6 cast, le curiosità di Pierpaolo Spollon

in attesa di scoprire il futuro di Monica e Emiliano in che Dio ci aiuti 6, Pierpaolo Spollon ha rivelato che sul set il rapporto non è stato quello sperato con Diana Del Bufalo! Seppure i due abbiano dei caratteri molto simili, pare che proprio questa somiglianza abbia fatto sì che Diana non fosse totalmente a suo agio con Spollon. Ma l’attore ha raccontato anche come è stato recitare con Stefano De Martino…