Che Dio ci aiuti 6, Azzurra si fa suora? Parla Francesca Chillemi

Azzurra in Che Dio ci aiuti 6 si farà davvero suora? Il personaggio di Francesca Chillemi nella scorsa stagione ha avvertito la vocazione, anche se suor Angela e suor Costanza se ne erano già accorte. Sono loro i tre personaggi storici di questa fiction, che hanno vissuto tutti i periodi di questa storia: dal convento di Monaco al convento di Assisi, passando da Fabriano. Se a fine quinta stagione Azzurra aveva lasciato il pubblico con un minimo di dubbio sul suo futuro, in Che Dio ci aiuti 6 Azzurra ha iniziato il percorso da novizia. Ma alla fine diventerà davvero una suora?

Le anticipazioni in questo caso non possono svelare il finale di questa storia, anche perché vorrebbe dire anticipare una grande fetta della trama di Che Dio ci aiuti 6. Ma qualcosina si può leggere fra le righe delle ultime dichiarazioni di Francesca Chillemi. L’attrice è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni e il primo argomento affrontato è proprio il suo percorso da novizia. La Chillemi ha spiegato che questa conversione del suo personaggio era quasi necessaria: “Doveva succedere qualcosa di nuovo”, ha infatti detto.

Se non ci fosse stata questa svolta, magari gli sceneggiatori avrebbero dovuto raccontare una storia simile a quelle passate. Azzurra ha vissuto il suo grande amore con Guido, poi ha ritrovato la figlia abbandonata dopo averla messa al mondo. Ha anche provato a costruire una famiglia con il papà di sua figlia Emma, ma non è andata come sperato. Secondo Francesca, infatti, la scelta di far intraprendere ad Azzurra il percorso di novizia ci sta. “Ha affrontato cose difficili da accettare. La sua conversione è un modo per dedicarsi agli altri e non solo a sé stessa”, ha detto.

Dalle sue parole insomma pare che quella di far diventare suora la sua Azzurra sia una scelta definitiva. Lei non ha parlato di dubbi in merito, anzi ritiene il tutto un giusto risvolto della storia del suo personaggio. Anche quando nell’intervista si è parlato delle volte in cui Azzurra sembra voler tornare indietro e non abbandonare il suo amato guardaroba, la Chillemi ha detto che è solo un periodo di transizione. Queste le parole dell’attrice:

“Si converte, ma per un po’ rimane legata al passato. Poi però ci sarà un momento eclatante in cui si renderà conto che le cose materiali non le interessano più. Fin da subito è convinta della scelta che ha fatto. È un percorso ponderato. Non lo ha intrapreso con superficialità”.

Insomma, nonostante non sia escluso il colpo di scena, dalle parole di Francesca Chillemi sembrerebbe evidente che sia una scelta definitiva. Azzurra si farà suora in Che Dio ci aiuti 6 dopo aver terminato il percorso da novizia.