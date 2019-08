In che rapporti sono Benedetta Mazza e Stefano Sala dopo il Grande Fratello Vip

L’amicizia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala si è bruscamente interrotta dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. A quasi un anno dalla partecipazione della soubrette e del modello al reality show i due non hanno più alcun tipo di rapporto. A chiarirlo la stessa Mazza in un’intervista rilasciata al settimanale Vero: entrambi hanno preso delle strade diverse. Stefano è tornato tra le braccia della fidanzata Dasha mentre Benedetta è ancora single. Anche se di recente ha rivisto l’ex fidanzato Dani Osvaldo, seppur in amicizia. Oggi l’ex calciatore è legato a Veera Kinnunen, la ballerina conosciuta all’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

Le parole di Benedetta Mazza sul modello Stefano Sala

“Io e Stefano non abbiamo più rapporti. Siamo nella stessa agenzia, ma ognuno ha preso la propria direzione. Se lui è contento, io lo sono per lui”, ha dichiarato Benedetta Mazza alla rivista Vero. La 29enne non ha però potuto fare a meno di sottolineare il legame unico che era nato con Sala al Grande Fratello Vip. “In quel contesto tra noi era nato un rapporto speciale: oltre al potenziale amoroso, c’erano basi solide per l’amicizia, almeno da parte mia. Nella vita si fanno scelte. Oggi credo che sia stato giusto così per tanti motivi. Ognuno ha avuto ciò che merita”, ha ammesso l’ex Professoressa de L’Eredità.

Benedetta Mazza ha rivisto l’ex fidanzato Dani Osvaldo

Se con Stefano Sala non ha mantenuto alcun rapporto diversa è la situazione tra Benedetta Mazza e Dani Osvaldo. I due sono rimasti amici dopo l’appassionante relazione di qualche anno fa. Una relazione travolgente che ha addirittura spinto Benedetta a lasciare l’Italia per trasferirsi in Argentina, terra natale di Osvaldo. “Ci siamo rivisti in amicizia. Mi fa piacere rivederlo, abbiamo ottimi rapporti. Ognuno ha la propria vita, ma il gossip impazzisce quando due ex si rivedono perché si crea subito un caso. Nessun ritorno di fiamma: la storia è finita”, ha chiarito.

Benedetta Mazza dice la sua sulla storia di Osvaldo e Veera

Storia finita tra Benedetta Mazza e Dani Osvaldo anche perché lo sportivo è oggi legato a Veera Kinnunen, sua insegnante a Ballando con le Stelle. “Sono contenta per lui, se una persona è contenta è giusto che insegua la propria felicità. Io non conosco la loro storia, ma nelle foto sui social l’ho visto sereno e questo è quello che conta”, ha puntualizzato la Mazza.

Benedetta Mazza è ancora single dopo il Grande Fratello

Al contrario di Dani Osvaldo, Benedetta Mazza non ha ancora trovato il grande amore. Negli scorsi mesi la giovane ha frequentato qualcuno ma nessuno l’ha colpita così tanto da intraprendere un rapporto serio e importante. “Non ho trovato la persona giusta e non voglio cadere in storie malate”, ha assicurato l’ex gieffina.