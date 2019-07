Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme: le parole di Milly Carlucci

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen non si nascondono più. E fanno sul serio: stanno vivendo il loro amore alla luce del sole e sono già arrivate le prime presentazioni in famiglia. Dopo la Finlandia, terra natale della ballerina di Ballando con le Stelle, la coppia si è spostata in Argentina per conoscere i parenti e gli amici più cari dell’ex calciatore. Sui social network Dani e Veera si mostrano complici e sorridenti: nonostante le critiche e le malelingue sono felici del loro amore, che sembra più forte di tutto. E mentre i due si amano con trasporto e passione, Milly Carlucci è stata bersagliata negli ultimi giorni per via della ramanzina fatta in diretta tv qualche mese fa a Stefano Oradei, altro ballerino dello show di Rai Uno ma soprattutto ex fidanzato della Kinnunen. Oradei ha fin da subito notato il feeling tra l’ex compagna e l’argentino e dietro le quinte della trasmissione non sono mancate scenate di gelosia che hanno infastidito gli addetti ai lavori.

Il commento di Milly Carlucci su Veera Kinnunen e Osvaldo

“Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna. Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione“, ha dichiarato Milly Carlucci a Tv Blog. “Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro“, ha aggiunto.

Carolyn Smith ha difeso il comportamento di Milly Carlucci

Qualche giorno fa anche Carolyn Smith, da anni giurata di Ballando con le Stelle, ha detto la sua sulla questione, difendendo a spada tratta il comportamento di Milly Carlucci. “Conosco Stefano e Veera da tanti anni, entrambi sono stati miei allievi e voglio ad entrambi molto bene. Però hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto. Stefano è stato eccessivamente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa e non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati. E poi… chi è senza peccato? Insomma, ci siamo capiti… Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso, non può assolutamente scatenare un casino sul suo luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo quando poteva…”, ha chiarito l’ex ballerina.

Stefano Oradei sta soffrendo: il ballerino resta in silenzio

Mentre Dani Osvaldo e Veera Kinnunen vivono con trasporto e gioia la loro relazione, Stefano Oradei resta in silenzio. Il ballerino non ha ancora commentato la nuova liaison della collega e il suo profilo Instagram è fermo da ben due mesi.