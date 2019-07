Dani Osvaldo e Veera Kinnunen: è amore dopo Ballando con le Stelle

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme dopo Ballando con le Stelle

È ufficiale: Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono fidanzati! Dopo mesi di gossip e indiscrezioni l’ex calciatore e la ballerina sono usciti allo scoperto. A due mesi dalla fine di Ballando con le Stelle Dani e Veera hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram delle foto inequivocabili (di cui una è quella a corredo di questo articolo). In questi giorni, come provano le numerose stories postate dai diretti interessati, la neo coppia si trova ad Helsinki, città cara a Veera. La Kinnunen è svedese ma ha origini finlandesi e a quanto pare ha approfittato di questo viaggio nel Nord Europa per presentare il nuovo fidanzato ad alcuni parenti e amici.

Veera Kinnunen ha lasciato Stefano Oradei per Osvaldo

Dunque, è ufficialmente finita la storia d’amore tra Veera Kinnunen e il collega di Ballando con le Stelle Stefano Oradei. I due si sono amati per oltre dieci anni e sognavano di sposarsi e mettere su famiglia. La partecipazione di Dani Osvaldo al programma di Milly Carlucci ha però cambiato le carte in tavola. Tra l’argentino e la sua insegnante è scattata da subito una sintonia e una complicità fuori dal comune, che fin da subito hanno provocato una certa gelosia da parte di Oradei. Che si è addirittura reso protagonista di una scenata di gelosia dietro le quinte dello show… Bé, il ballerino ci aveva visto giusto: Veera e Dani si sono sempre piaciuti! Anche se molto probabilmente lo sportivo c’entra fino ad un certo punto: Oradei in un’intervista non ha nascosto un periodo di crisi attraversato con l’ormai ex compagna.

Stefano Oradei: nessun commento da parte del ballerino

Mentre Veera e Dani si godono il loro primo viaggio di coppia – immortalato sui social con baci e cuoricini – Stefano Oradei preferisce restare in silenzio. L’account Instagram del maestro di Ballando con le Stelle è infatti fermo dallo scorso maggio. Una rottura sicuramente difficile da digerire per Oradei, che ha scelto di non proferire parola (almeno fino ad oggi).