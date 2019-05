Oradei sulla lite con Veera: “Periodo difficile, Osvaldo non c’entra”

Ballando con le Stelle: Stefano Oradei e Veera Kinnunen stanno vivendo un momento difficile

A una settimana dal chiarimento a Ballando con le Stelle, continua a far notizia la lite tra i ballerini Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Fidanzati da dieci anni i due hanno avuto un lungo diverbio in strada, prontamente immortalato da alcuni paparazzi. Negli scorsi giorni si è parlato di un colpevole nella vicenda: l’ex calciatore Dani Osvaldo, attualmente finalista del varietà di Milly Carlucci. Lo sportivo avrebbe instaurato con la sua insegnante Veera un legame troppo intimo e forte, tanto da mandare su tutte le furie Oradei. Ma a detta di quest’ultimo l’argentino c’entrerebbe ben poco: Stefano e la danzatrice svedese stanno semplicemente attraversando un momento difficile, di quelli che capitano a tante coppie che stanno insieme da tempo.

Stefano Oradei parla della recente lite con la fidanzata Veera

“Daniel non c’entra niente. Io e Veera abbiamo attraversato un periodo difficile. La colpa è stata mia: ho avuto poca fiducia in lei. Ma tra noi può esserci bufera, non guerra: abbiamo vissuto troppe cose meravigliose insieme e tante altre ne verranno“, ha dichiarato Stefano Oradei al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 30 maggio 2019. Il ballerino di Ballando con le Stelle e Veera Kinnunen non hanno mai nascosto la voglia di matrimonio e figli: i prossimi mesi saranno decisivi per realizzare certi progetti?

Stefano Oradei aveva già chiesto scusa in diretta tv

Nel corso della semifinale di Ballando con le Stelle 2019, dove è stato eliminato con Suor Cristina e il suo Team, Stefano Oradei ha chiesto pubblicamente scusa alla fidanzata Veera Kinnunen. “Lei è una meravigliosa professionista come avete detto tutti, fa il suo lavoro nel migliori dei modi. Io ho avuto una leggerezza… chiedo scusa, ci può essere che ci sono delle discussioni”, ha ammesso il 36enne.