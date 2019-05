Stefano Oradei chiede scusa a Veera Kinnunen: Milly lo rimprovera

Ballando con le stelle: Milly Carlucci rimprovera Stefano Oradei e lui chiede scusa a Veera Kinnunen

Negli ultimi giorni non si è fatto che parlare della gelosia di Stefano Oradei nei confronti della sua fidanzata Veera Kinnunen, in gara a Ballando con le stelle con Dani Osvaldo. Dopo che il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di una lite furibonda tra i due fidanzati, nella puntata attualmente in onda si è fatto chiarezza sulla questione. Stefano Oradei sarebbe stato geloso dell’intesa tra Dani e Veera non mandandola in Argentina per registrare una clip da mandare in onda nel dance show. Adesso ha fatto le sue scuse, in diretta e davanti a tutta Italia, alla sua Veeera. Anche lei ha avuto modo di dire la sua sull’intrigata vicenda, smentendo categoricamente il presunto flirt con l’ex calciatore argentino. La conduttrice Milly Carlucci, però, in qualche modo ha rimproverato Stefano Oradei, che ricordiamo essere invece in coppia con Suor Cristina.

Le parole di Milly Carlucci su Veera Kinnunen

Milly Calrucci ha deciso di parlare della spinosa vicenda perché giornali e web hanno trattato abbondantemente la storia, facendo scoppiare il gossip. Lady Milly, dunque, non intende lasciare “coni d’ombra”. La conduttrice ha definito Veera Kinnunen un membro della famiglia di Ballando, una figlia, e ha più volte sottolineato la sua professionalità: “I nostri professionisti sono sempre chiamati ad esprimere sulla pista il massimo del sentimento”, afferma. “Noi facciamo ballo e il ballo di coppia, quando è fatto bene e quando c’è qualcuno che lo può fare in questa maniera perché ne ha le possibilità tecniche ed emotive, diventa come un pezzo di film (…) quindi non voglio che su Veera rimanga l’etichetta di una che ha fatto non so cosa, perché Veera ha fatto quello che il programma richiede”.

Le scuse di Stefano Oradei e il rimprovero di Milly Carlucci

Stefano Oradei ha poi preso la parola per chiedere scusa pubblicamente alla fidanzata, così come ha fatto anche in privato. Il ballerino ha parlato di un momento di fragilità e di stress che non è riuscito a gestire: “Lei è una meravigliosa professionista come avete detto tutti, fa il suo lavoro nel migliori dei modi. Io ho avuto una leggerezza… chiedo scusa, ci può essere che ci sono delle discussioni”. E poi dichiara di essere molto orgoglioso della sua fidanzata. Milly però non ci sta e sottolinea che questo momento di fragilità va avanti da tempo, dall’inizio dell’anno. E poi gli dice che alla sua età certe fragilità dovrebbe saperle gestire: “Te lo dico da mamma e da capo di questo gruppo, è questa la cosa che non è accettabile”, afferma. “È vero che sono momenti di fragilità, ma queste fragilità a 35 anni si gestiscono… in questo ambiente e nel lavoro che facciamo”, poi chiude la presentatrice.

Veera Kinnunen smentisce il flirt con Dani Osvaldo: “Abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo”

Selvaggia Lucarelli si inserisce nella discussione e chiede certezza del fatto che davvero la storia tra la fidanza di Oradei e Dani Osvaldo non esiste. Veera risponde così: “Io e Dani abbiamo una bellissima intesa sulla pista di ballo. Sono una professionista e ho sempre fatto il mio lavoro in questo modo”. E poi aggiunge che dai suoi ballerini cerca sempre di tirare fuori un’emozione. Subito dopo accetta le scuse di Stefano Oradei e sottolinea il suo coraggio, ma ci tiene a dire: “Sei un uomo di coraggio a dirlo davanti a tutti. A me è dispiaciuto tantissimo che la mia professionalità sia stata messa in mezzo. Soprattutto da te”. E aggiunge che vorrebbe “sotterrarsi” perché lei è una persona molto riservata. Stefano chiede di chiudere la discussione perché è una cosa privata, ma Milly lo bacchetta ancora: “Non è una cosa privata!”. Ad ogni modo grazie a tutti gli opinionisti la questione viene chiusa e Roberta Bruzzone consiglia alla coppia di affrontare veramente le loro problematiche.