Benedetta Mazza e Osvaldo, verità incontro segreto: c’entra Stefano Sala

Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, incontro segreto a Roma tra i due ex. Cosa c’è dietro?

Che Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, ora concorrente a Ballando con le stelle, siano stati insieme non è un segreto. I due però si sarebbero rivisti a Roma come aveva rivelato tempo fa il settimanale Spy. Ma cosa c’è dietro questo incontro segreto? Secondo il settimanale Oggi, c’entra Stefano Sala. Ebbene sì, Benedetta Mazza non avrebbe preso per niente bene il ritorno di fiamma tra Sala e la fidanzata Dasha. Tra Benedetta e il modello era scattato qualcosa nella casa del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, Sala aveva anche deciso di lasciare la bellissima compagna senza però rivelare nulla sull’ipotetico amore sbocciato con la Mazza. Lei però non sarebbe rimasta contenta di questa notizia, e mentre si concede una pausa relax alle terme con l’amica Jane Alexander, il gossip continua a parlare di lei.

Benedetta Mazza e Dani Osvaldo: tutta la verità sull’incontro segreto. E Stefano Sala…

Dani Osvaldo, ex calciatore che ha lasciato il campo per dedicarsi alla musica, è approdato come ballerino e concorrente a Ballando con le stelle. Sta anche riscuotendo un grande successo per le sue performance ma si parla di lui soprattutto per affari di cuore e di gossip. Se il settimanale Spy aveva raccontato di un incontro segreto con la ex Benedetta Mazza (“I due sono rivisti in gran segreto a Roma e una cosa è certa: la passione li lega ancora!“), Oggi svela invece un risvolto diverso. Secondo alcuni rumors si dice che Benedetta volesse far solo ingelosire Stefano Sala, con cui ha avuto un flirt e che ora è tornato, felice e contento, con la ex Dasha. Sarà la verità? Benedetta sta ancora pensando a Stefano? Non ne abbiamo conferme ma questo è quello che sostiene il settimanale.

Benedetta Mazza e Stefano Sala: il flirt nato al Gf Vip e il ritorno con Dasha

Era finito sotto la lente di ingrandimento del programma e di tutti i fan dei protagonisti. Abbiamo tutti visto la simpatia che legava Benedetta Mazza e Stefano Sala al Gf Vip. Se lui aveva deciso di lasciare la fidanzata Dasha, Benedetta non ha mai riferito nulla sulla questione. Alcune sue parole però poteva far pensare ad un messaggio a Stefano: “Per alcuni, quando è detta, la parola muore. Per me proprio quel giorno comincia a vivere“. Ma si tratta di un vecchio messaggio. Dove sta ora la verità?