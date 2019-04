Benedetta Mazza e Dani Osvaldo di Ballando, incontro segreto a Roma

Ballando con le stelle gossip: Dani Osvaldo fidanzato con Benedetta Mazza?

C’è davvero del tenero fra Dani Osvaldo e Benedetta Mazza? I due, in passato, hanno avuto una relazione. E adesso probabilmente la fiamma della passione si è riaccesa! Dopo l’esperienza televisiva al Gf Vip (e il quasi-amore con Stefano Sala), il cuore della Mazza potrebbe battere per un altro ragazzo… per il suo ex fidanzato! Hanno avuto una bella storia d’amore e infatti, giunta al capolinea, hanno deciso di rimanere in buoni rapporti. Benedetta fa il tifo per lui, ora che è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2019: non mancano mai delle Instagram stories su di lui il sabato sera.

Benedetta Mazza e Dani Osvaldo, incontro segreto a Roma

Il settimanale Spy ha rivelato che Dani di Ballando 2019 avrebbe infiammato il cuore dell’ex gieffina: “C’è un’altra donna che è stata stregata dall’ex calciatore 33enne, ovvero Benedetta Mazza, conduttrice televisiva che ha anche partecipato all’ultimo Grande Fratello Vip“. Con un messaggio, ha chiuso tutto con Stefano Sala, e ora sarebbe prontissima a cominciare una storia seria con Osvaldo: “In un post recente ha scritto che sono solo amici, visto che in molti hanno pensato a un ritorno di fiamma. In realtà, i due si sono rivisti in gran segreto a Roma e una cosa è certa: la passione li lega ancora!”.

Ballando con le stelle: le ultime novità sulle coppie

Benedetta ha spiegato che c’è solo una grande amicizia a legarli. Sarà davvero così? Anche su Stefano non aveva mai raccontato tutto, eppure era palese che le piacesse (e mica poco!). Le news su Ballando con le stelle 2019 non finiranno di certo qui: nelle ultime ore è saltata fuori una bellissima notizia su Marcello Nunzio e Anna Martynove! L’avete letta?