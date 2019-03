Benedetta Mazza, reazione dopo scelta di Stefano Sala: il messaggio

Benedetta Mazza e Stefano Sala, una storia che non è mai cominciata

Come ha reagito Benedetta Mazza alla notizia del ritorno di fiamma di Stefano Sala e Dasha? Come al solito, non ha scatenato chissà quale polemica. Si è limitata a pubblicare frasi che potrebbero essere rivolte a Stefano, a sé stessa o a nessuno. Non è sempre facile interpretare le reazioni di questa ragazza perché preferisce tenere sempre un basso profilo. Sono stati i suoi fan a interpretare le sue ultime parole come un chiaro messaggio nei confronti di quello che sembrava essere il suo nuovo fidanzato (Stefano), considerato quello che era successo tra i due all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

La reazione di Benedetta Mazza alla scelta di Stefano Sala

Benedetta Mazza ha voluto parlare dell’importanza delle parole (e delle promesse?) così: “Per alcuni, quando è detta, la parola muore. Per me proprio quel giorno comincia a vivere”. Chi è che non ha dato importanza alle parole? I fan dell’ex gieffina si sono interrogati su questo, qualcuno ha fatto riferimento a Stefano… Questi sono i messaggi più popolari scritti sotto al profilo Instagram di Benedetta: “Vivi bene, Benny. Solo come tu sai fare, col sorriso sempre sul tuo viso perché alla fine tutto torna come il boomerang. Fai il bene e ti arriva sempre il bene”; “Quelli che sanno usare le parole sono affascinanti, quelli che sanno mantenerle sono irresistibili”; “Molte volte si parla a vanvera senza considerare il valore delle parole che posso essere macigni, violenza pura”.

News Grande Fratello Vip, i nuovi impegni di Benedetta Mazza

Pensavamo che Benedetta Mazza si fosse innamorata di un altro uomo, e invece è ancora single. Ma adesso ha nuovi progetti lavorativi da portare avanti: “Arriva la primavera. Valigia piena che scoppia. Treno all’alba dei morti.

Buoni propositi (come quasi sempre). Roma (home)”. Tra questi progetti, c’è quello di registrare delle canzoni. Vuole buttarsi nel mondo della musica? Mentre Benedetta si sta impegnando molto per trasformare le sue passioni in lavoro, Jane Alexander si è lasciata andare a un duro sfogo.