Jane Alexander duro sfogo: “Voglio staccarmi dal mondo, è tutto finto”

Periodo difficile per Jane Alexander del Gf Vip: cosa sta succedendo davvero?

Non sta passando proprio un bel periodo Jane Alexander. Su Instagram sono ormai all’ordine del giorno i suoi sfoghi: dopo la rottura con Elia Fongaro, è capitato più di una volta che parlasse del suo passato e di quello che non andrebbe in questo mondo. Oggi ha sorpreso con questo messaggio: “A volte vorrei buttare via il cellulare, staccarmi da questo mondo effimero, che ci sta facendo cambiare tutti. Vediamo storie di persone che fingono di comprare cose per apparire, si fotografano e si taggano in posti dove in realtà non sono mai stati. Si permettono critiche solo perché qualcuno non è conforme ad una ormai regola generalizzata, e proprio per questo finta, irreale, di bellezza. Di interesse. Non esisti se non sei su Instagram”.

Elia e Jane, strade separate: ora lei scrive un messaggio

Dopo aver fatto un chiaro riferimento a Elia Fongaro, adesso Jane si scaglia contro tutti coloro che non riescono a capire il vero valore della vita: “Se non lo hai pubblicato non è vero. Invece dovremmo capire il contrario. Spesso quello che viene pubblicato è finto o perlomeno in qualche modo filtrato. Io per esempio oggi sto con la tuta e la coda e un forte mal di pancia, senza voce e con gli occhi che colano peggio del naso”.

Gossip Grande Fratello Vip: ultime notizie sugli ex concorrenti

Jane Alexander troverà sicuramente nuovi stimoli che le permetteranno di spazzare via le nuvole nere. Magari arriverà un nuovo amore, come sarebbe successo a Benedetta Mazza? La felicità non abbandona mai Francesco Monte e Giulia Salemi, che ora hanno voluto chiarire cosa è successo davvero durante l’incontro con Cecilia Rodriguez…