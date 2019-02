Francesco e Giulia, intervista tra Cecilia Rodriguez e… Temptation Island?

Francesco e Giulia a Temptation Island Vip? Dal Gf all’isola delle mille tentazioni il passo è breve!

Giulia Salemi e Francesco Monte sono più uniti che mai! Hanno tanti progetti futuri, alcuni dei quali top-secret: potrebbero riguardare un seguitissimo programma televisivo. Potrebbe essere quasi un percorso naturale, per loro, passare dal Grande Fratello Vip a Temptation Island Vip. Ma non hanno voluto ancora dare troppe anticipazioni. Fatto sta che il 2019 sarà per loro un anno ricco di impegni. Stanno lavorando molto, ma riescono sempre ad avere del tempo per loro. Inizialmente sembrava difficile gestire vita lavorativa e vita privata ma, con un pizzico d’impegno, sono stai capaci di realizzare il futuro che sognavano. Un futuro sempre in salita!

Giulia e Francesco ultime notizie, importanti progetti durante l’estate 2019

Dopo la mitica sorpresa a San Valentino, Francesco e Giulia sono stati intervistati da Spysee e hanno raccontato qualcosa di più sui loro progetti lavorativi: “Ci sono cose in cantiere tra l’estate e l’autunno, però al momento stiamo aspettando. Bisogna aspettare prima di spoilerare le cose. Quelle belle non si dicono mai prima”. Non è quindi assolutamente da escludere la loro partecipazione a Temptation Island, un reality show che viene realizzato proprio durante l’estate.

Incontro Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: cosa è successo davvero?

Giulia Salemi ha poi parlato dell’incontro avvenuto con Cecilia Rodriguez durante una sfilata: “È andato benissimo. Non è successo nulla. Non abbiamo avuto modo di parlare. Ci saremmo salutate. L’educazione viene prima di tutto. Peace e love”. Un bellissimo periodo, questo di Francesco Monte e Giulia Salemi; non si può dire lo stesso di quello di Jane Alexander, che ha fatto ben intendere che pensa ancora a Elia Fongaro… E mentre succede questo, Walter Nudo pare abbia trovato una persona speciale in America!