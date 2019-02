Francesco e Giulia, che sorpresa! “Sono basita, una principessa”

Ultime notizie Francesco e Giulia, una bellissima sorpresa per la ragazza (che resta senza parole!)

Francesco Monte e Giulia Salemi stanno trascorrendo delle fantastiche giornate. La fashion blogger ha ricevuto un regalo inaspettato e ha voluto condividere la sua gioia con tutti i follower di Instagram. Come è solita fare. Giulia è super-social: grazie a lei, scopriamo le novità sulla sua storia col bel Monte; quest’ultimo sta cercando di interagire di più con i suoi fan seguendo i consigli della fidanzata. Si divertono, sì, e adesso hanno parlato di un magico momento. Di quello che è veramente successo nel giorno di San Valentino. Giulia e Francesco hanno sorpreso con dei messaggi scritti su Instagram.

Foto Giulia e Francesco insieme: l’amore è finalmente arrivato… zero dubbi!

“Il più bel San Valentino di sempre insieme a una sorpresa che non mi aspettavo per niente. Grazie Francesco, mi hai fatto sentire davvero una principessa e ogni giorno mi stai facendo scoprire cosa significa amare ed essere amati”. Queste sono state le parole di Giulia. Francesco le ha fatto proprio una bella sorpresa, di cui vi abbiamo già parlato. Adesso i due piccioncini hanno condiviso le foto esclusive del loro 14 febbraio d’amore.

Il momento speciale di Francesco e Giulia dopo il Grande Fratello Vip: la coppia si sorprende e sorprende!

Giulia Salemi è ancora incredula: “Pazza di te. Una delle sorprese più belle della mia vita! Io sono basita”. Sorprese – subito dopo il giorno di San Valentino – anche per Stefano Sala! Nilufar Addati ha invece sorpreso con un messaggio scritto per Giordano Mazzocchi, da cui si capisce bene il suo desiderio di ritornare insieme all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Coppie che si amano alla follia, altre che scoppiano senza dare segnali di crisi. Cos’altro ha in serbo per noi questo neonato 2019?