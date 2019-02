Walter Nudo si è fidanzato in America a sorpresa? Una domanda scomoda

Walter Nudo fidanzato davvero? Dubbi sulla vita privata

Situazione sentimentale di Walter Nudo? Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha cercato sempre di essere il più riservato possibile. Se c’è chi ha pensato che avrebbe potuto ricominciare con la moglie, c’è stato anche chi gli ha attribuito diversi flirt. Tutti infondati. Qualcosa adesso pare che sia cambiato. Un messaggio scritto da Walter Nudo su Instagram ha fatto sorgere parecchi dubbi: tornato in America – precisamente a Los Angeles – avrebbe incontrato una persona speciale. A questa conclusione sono arrivati diversi suoi fan, che gli hanno fatto persino gli auguri per il nuovo fidanzamento. Ma qual è la verità?

Il messaggio sospetto di Walter Nudo

Questo è quanto ha scritto su Instagram: “‘Ma allora, Walter, hai trovato l’amore in America?’ – ‘Emm, mmm, sai, il fatto che, emm… Non ho capito la domanda, scusa’”. Immediato il commento di Andrea Mainardi, l’amico conosciuto durante la sua esperienza al Gf Vip: “Pazzesco! Non ci ha detto niente!”. Andrea ha taggato Francesco Monte e Fabio Basile, che hanno simpaticamente preso in giro Walter. Non è quindi chiaro se si sia fidanzato davvero e ci sembra alquanto strano che possa dare una notizia del genere su Instagram, lui che – dopo il Gf – ha sempre preferito mantenere segreta (o quasi) la sua vita privata. Un comportamento diverso, questo, rispetto a quello di Jane Alexander, che ha parlato di Elia e del suo passato…

Walter Nudo in America: ritornerà presto in Italia?

Walter Nudo si trova attualmente a Los Angeles, come ha fatto sapere tramite Instagram: “Anche se non mi aspettavo un freddo del genere, forse un inverno che a Los Angeles non si era mai visto prima, è stato bello rimettere piede sul suolo americano e soprattutto sulla ‘Terra degli angeli’! È sempre un’emozione ripercorrere le strade storiche dei film hollywoodiani con cui sono cresciuto e avere voi con cui condividere le sensazioni, foto, video. È un grosso privilegio di cui ne sono sempre grato!”. Cos’altro si sa sugli altri ex concorrenti del Grande Fratello? Francesco Monte ha fatto una sorpresa magnifica a Giulia!