Jane Alexander ricorda il passato prima di Elia: “Oggi penso a loro…”

Jane Alexander dopo Elia Fongaro, messaggio speciale sul suo passato

Il più delle volte Jane Alexander è nostalgica su Instagram. Soprattutto dopo la fine della sua storia con Elia Fongaro. Una fine improvvisa, pensando ai progetti che avevano intenzione di realizzare insieme e a quello cui l’attrice ha dovuto rinunciare per stare con lui. Ma il futuro è imprevedibile e Jane lo sa bene, per questo lo ha accettato senza troppi problemi. Questa mattina, però, si è risvegliata avendo tanti ricordi nella testa e nessuno di questi ha a che fare con Elia. Ricordi legati al suo passato, quello che c’è stato prima dell’esperienza al Grande Fratello Vip (dove ha incontrato il suo ultimo fidanzato).

A chi pensa Jane Alexander? Elia Fongaro non è tra i suoi pensieri

“Stamattina mi sono svegliata ‘ricordosa’ – ha scritto Jane Alexander su Instagram –, che non è un termine, ma spiega bene la situazione. Mi ricordo persone, avvenimenti, aneddoti. Ma persone a caso, che magari non vedo da anni. Ecco, oggi penso a loro. Ad un momento passato insieme. Un pranzo da Zimberto, una risata su Via del Corso, la ricerca spasmodica di un portafogli sul lungotevere. Oggi, insomma, è così”. Jane vuole però guardare solo avanti: ha tanto altro ancora da fare!

Il rapporto speciale di Jane e Gianmarco (l’ex fidanzato)

Jane Alexander ci sorprenderà ancora? Sappiamo che si è sentita con l’ex Gianmarco. Tra i due è comunque rimasto un legame speciale… che diventerà più forte tra un po’ di giorni? Jane segue sempre il suo cuore e, se dovesse un giorno capire che è Gianmarco l’uomo della sua vita, sicuramente non tradirebbe i suoi sentimenti. A gonfie vele il rapporto di Francesco e Giulia: quest’ultima ha ricevuto un regalo inaspettato dall’ex tronista. Non si sarebbe aspettata nulla del genere da Monte!