Jane Alexander, parla l’ex Gianmarco: “Porte aperte, ci siamo sentiti”

Jane Alexander, parla l’ex Gianmarco. L’intervista: “Porte aperte, ci siamo sentiti”

Come sta Gianmarco? E cosa sta succedendo dopo che la relazione tra la sua ex Jane Alexander ed Elia Fongaro è naufragata? Gli affezionati del Grande Fratello Vip 3 ricorderanno bene la vicenda sentimentale. L’attrice e Fongaro si conoscono all’interno della Casa più spiata d’Italia. Il feeling c’è, ma prima di compiere qualsiasi passo Jane vuole sistemare la sua vita privata fuori dalle mura di Cinecittà. Anche perché c’è Gianmarco che addirittura le ha chiesto di sposarlo dopo due anni di love story. Il resto è cronaca rosa recente. La Alexander lascia l’ex e si fidanza con Elia, ma la storia dura poche settimane. Ora Gianmarco, intervistato da Spy (il magazine in edicola da domani 22 febbraio), svela di aver sentito Jane e di essere pronto a riaccoglierla.

Jane Alexander, Gianmarco: “Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile”

Gianmarco, al settimanale Spy, spera ancora in una riconciliazione con la Alexander, nonostante crede di non avere molte chance. “Io, onestamente, non credo che Jane possa tornare sui suoi passi – confida – ma se lo facesse beh, io la porta non la chiudo, vedremo quel che succederà”. Poi aggiunge: “Chiudere una porta dopo due anni intensi come quelli che abbiamo vissuto noi non è facile come si può pensare. Poi laddove Jane tornasse non è detto che torni tutto com’era, anche se nell’ultimo periodo ho imparato a dare un certo peso alla regola del ‘mai dire mai'”. Gianmarco fa inoltre sapere di non aver tagliato tutti i ponti con l’attrice. Anzi, il dialogo pare che non si sia mai interrotto.

Gianmarco: “Mentirei se dicessi di non aver più sentito Jane”

“Mentirei se dicessi che Jane e io non ci siamo più sentiti. È capitato ogni tanto di scambiarci dei messaggi”, afferma Gianmarco. Chissà cosa risponderà Jane, che al momento sta attraversando un periodo delicato, dopo la fine della relazione con Elia Fongaro. Lei stessa ha confermato vivere un momento non proprio felice. La confidenza è giunta via social in risposta ad alcuni fan curiosi. “Cerco di andare avanti, ci provo”, ha confessato.