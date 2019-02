Jane Alexander si confessa: l’amara verità sulla fine con Elia Fongaro

Jane Alexander, arriva la confessione. L’attrice racconta l’amara verità sulla fine della love story con Elia Fongaro: ecco come sta realmente

Qualche giorno fa notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno: Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati. Tutti a bocca aperta, visto che la love story era da poco iniziata e sembrava essere tutt’altro che in crisi. Da allora l’attrice e il modello, che si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 3, non hanno più parlato esplicitamente di quanto accaduto e di come abbiano vissuto, e vivano tutt’ora, la rottura. Invece, poche ore fa, Jane si è confessata rivelando una verità amara: è molto abbattuta per quanto accaduto. La confidenza è giunta via social dopo che diversi fan l’hanno incalzata, chiedendole, in base ai post pubblicati, come potesse essere tanto serena, non considerando che dietro alle apparenze a volte si nascondono crude realtà.

“Cerco di andare avanti, ci provo”. La confessione di Jane

Jane ha pubblicato poco fa un post sulla musica, mostrando un atteggiamento solare e propositivo. Diversi fan le hanno così domandato se non fosse triste per la rottura con Elia. A quel punto la Alexander si è lasciata andare, spiegando come sta realmente. “Parlo di musica per scacciare i pensieri. Ti sembro spensierata? Cerco di andare avanti, ci provo”, ha replicato a un utente, facendo intendere senza se e senza ma il periodo difficile vissuto. “Perché non posto foto in cui piango in un luogo buio non sono triste? Giusto”, ha aggiunto. E ancora, rispondendo a un altro fan: “Dirti che sto serena e felice come una Pasqua sarebbe mentire”.

Jane Alexander si svela mentre Elia Fongaro continua a mantenere il massimo riserbo

Finora è sempre stata Jane a parlare della rottura. Fongaro infatti, eccezion fatta per alcuni post criptici e alcuni inviti a rispettare la sua riservatezza, si è trincerato dietro a un silenzio impenetrabile dopo il naufragio della love story. Anche l’annuncio con cui è stata data la notizia della fine della relazione lo ha scritto l’attrice: “È con profondo rammarico che annuncio la fine della mia storia con Elia Fongaro per profondi contrasti caratteriali, e per totale diversità nel concetto stesso di amore e di coppia”.