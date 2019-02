Elia Fongaro a ruota libera dopo Jane: “Non rispondo a provocazioni”

Elia Fongaro a ruota libera dopo la rottura con Jane Alexander: periodo difficile per l’ex gieffino

Elia Fongaro e Jane Alexander, come molti di voi sapranno, si sono lasciati. La loro storia d’amore, nata sotto l’occhio vigile delle telecamere del Gf Vip, è arrivata al capolinea poche settimane dopo la fine della loro esperienza televisiva. A dare per prima l’annuncio, tramite i suoi social, è stata proprio l’attrice. Elia, invece, in un primo momento ha preferito mantenere un profilo basso. Poche parole, qualche post malinconico di tanto in tanto ma nessun intervento diretto a spiegare la sua versione dei fatti. A distanza di pochi giorni, però, l’ex gieffino è tornato a parlare e ai fan che hanno voluto sapere qualcosa di più circa il suo stato d’animo attuale ha risposto senza tirarsi indietro.

Elia Fongaro torna a parlare di Jane Alexander: ecco come sta lui oggi

“Diciamo che non è stata la settimana più spensierata della mia vita” ha scritto Elia Fongaro su Instagram poche ore fa. A chi gli ha chiesto – semplicemente – “Come stai?”, l’ex concorrente del Gf Vip ha poi risposto: “Così, così. Spero possiate capire e rispettare la mia riservatezza”. Il modello, tramite il gioco delle domande su Instagram, ha provato a ribattere anche a chi non è stato poi molto carino nei suoi confronti. All’utente che gli ha detto se fosse contento di essersi fatto “pubblicità” grazie a Jane lui, senza perdere la pazienza, ha replicato dichiarando: “Non intendo rispondere a provocazioni. Però perché pensarlo… boh. Il mondo è bello perché vario”.

Elia Fongaro sceglie il silenzio dopo la fine della relazione con Jane Alexander: “Preferisco non parlarne”

Oggi Elia Fongaro di dare in pasto al pubblico la sua vita privata sembra proprio non avere intenzione. Dei motivi che hanno spinto lui e Jane Alexander a chiudere la relazione, al contrario di lei, non ne vuole parlare. “Preferisco non parlarne” ha scritto su Instagram “Per favore rispettate il mio punto di vista. Grazie”.