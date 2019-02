Elia e Jane, la rottura una brutta ferita: “Smetto di pensare”

Elia e Jane news dopo la rottura: cosa sta succedendo fra i due?

La storia di Jane Alexander ed Elia Fongaro non ha avuto nessun nuovo inizio. Non è facile metabolizzare la fine di una relazione e l’attrice lo sa bene: ancora una volta ha scritto un messaggio profuso di nostalgia su Instagram. Per lei, è più difficile del previsto. Ma comunque non si arrende e cerca di non perdere mai il suo sorriso più smagliante. Jane ha provato un sentimento fortissimo nei confronti di Elia, ma – per la differenza d’età e per la diversità di vedute – il loro rapporto è naufragato. E adesso Jane galleggia in un mare di malinconia. Vorrà forse ritornare da Elia? Il suo ultimo messaggio è stato stra-commentato dai suoi follower, che le hanno chiesto di riprovarci (senza però ricevere risposta).

Il messaggio di Jane Alexander: la rottura è difficile da accettare?

“Uno scatto dal set di ‘Wine to Love’. Era una bella giornata di sole, anche calda, dopo giorni e giorni di pioggia. Eravamo tutti gasati, sorridenti, felici. Eh, ma io lo so bene, il sole è tanto. Tanto. Oggi invece sono una specie di bradipo. Mi muovo a rilento e anche i miei pensieri sono stanchi. E allora esco a pranzo, mi godo questa domenica. E smetto. Smetto di pensare. Stop”. Sarà riuscita a smettere di pensare a Elia? Recentemente ha fatto un’importante confessione sul suo passato…

