Benedetta Mazza innamorata dopo una delusione? “Non servono parole”

Nuovo amore per Benedetta Mazza dopo il Grande Fratello? Addio Stefano Sala…

Benedetta Mazza in love? Sembra ormai archiviata la frequentazione con Stefano Sala. I due avrebbero deciso di rimanere amici: niente di più, niente di meno. Ma l’ultimo messaggio scritto dall’ex gieffina su Instagram ha fatto esplodere il gossip! Una Benedetta raggiante ha fatto ben intendere di star attraversando un periodo stupendo, lasciando alle spalle uno non proprio entusiasmante. L’amore dopo la tempesta? Speriamo che la Mazza non se ne esca presto con frasi del titpo “amo l’amore” o “amo solo me stessa”; il suo ultimo messaggio dice ben altro! Chissà a chi si riferirà…

Benedetta Mazza su Instagram: un messaggio ricco d’amore!

Mentre Francesco e Giulia hanno rilasciato un’intervista sull’incontro con Cecilia e su Temptation Island (?), Benedetta Mazza ha sorpreso tutti con queste sue ultime parole: “A volte si vivono cose così incredibili che non possono essere raccontate. E allora ci pensano gli occhi. Le immagini rimangono impresse nello sguardo ed è così che a volte non si riesce a sostenere quello di certe persone. Perché l’unica cosa che arriva è l’eco prepotente di una bellezza a cui non servono parole per essere raccontate. Perché le cose brutte diventano poesia e quelle belle illuminano”. E pare proprio che anche Walter Nudo abbia trovato una donna che gli abbia illuminato la vita!

Gf Vip gossip, tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata degli ex concorrenti

Benedetta Mazza è al settimo cielo. Ci presenterà presto la persona che le sta donando immensa felicità? Oltre alle ultime parole della ragazza, stanno facendo tanto chiacchierare quelle di Jane Alexander sul suo ultimo periodo… un periodo piuttosto triste, visto che al suo fianco non ha più Elia! Decideranno – chissà – di riprovarci e di tempestare di nuovo i loro profili social di foto romantiche?