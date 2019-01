Benedetta Mazza, post per Stefano? “Arrivata al terzo round, puoi vincere”

News Benedetta Mazza: l’ultimo post Instagram riguarda Stefano Sala?

Benedetta Mazza è arrivata fino in fondo al Grande Fratello Vip e anche per questo è riuscita a farsi spazio nel cuore dei suoi follower che continuano a seguirla ogni giorno sui suoi social network. Proprio grazie ad essi, soprattutto a Instagram, abbiamo scoperto parecchie novità sul suo conto, ad esempio sul fatto che continua a sentire Stefano Sala anche dopo il reality show. E no: non era affatto scontato, vista tutta la situazione che si era venuta a creare con Dasha. L’ultimo post condiviso tra le sue Instagram stories potrebbe riguardare peraltro proprio Stefano, anche se non è detto. Non tutto ciò che Benedetta condivide in effetti può essere ricondotto a Sala nonostante i sospetti siano più che leciti. Veniamo subito al dunque.

Benedetta Mazza: “Il primo round è poca roba”

“Il primo round – questo è quanto si legge nel post condiviso da Benedetta mentre ascoltava Hurricane di Bob Dylan – è poca roba. Conosci l’avversario, capisci come si muove ma niente di più. Vai per tentativi, non sempre giusti. Mai eccellenti. Il secondo round è già buono: hai preso le misure, sai quali colpi possono andare a buon fine, leggi meglio il corpo altrui, agisci con più consapevolezza, sei più sciolto. Ma è il terzo round in cui si gioca veramente la partita. Nel terzo round i corpi si sanno, si intuiscono, è lì che si vince. Se ti accontenti del primo round, sei un approssimativo. Non sei un vincente. Arrivata al terzo, è lì che si gioca davvero, è lì che puoi vincere la sfida”. Anche se il messaggio potrebbe essere riferito a qualsiasi circostanza della vita che ti porta ad avere la meglio solo dopo tante battaglie, non è da escludere che Benedetta stesse pensando a Stefano. Anche perché, per come si sono mostrati al Gf Vip, i presupposti ci son tutti.

Il futuro di Stefano e Benedetta dopo il Grande Fratello Vip

Di messaggi misteriosi e che ci hanno fatto parecchio pensare Benedetta ne ha scritti molti: proprio qualche tempo fa ci aveva sorpreso con un post piuttosto strano su Instagram. Per tutti i casi però non è scontato – e questo è importante ribadirlo – che la Mazza si riferisca sempre a Sala: ha anche una vita fatta di altri rapporti, no? Di fatti anche alla fine del 2018 aveva pubblicato un post bellissimo che non era dedicato a Stefano ma ad altri del Gf Vip, e anche in questo caso seppe stupirci. La Mazza insomma è una ragazza che ama condividere tutto su Instagram ed è normale che non sempre ciò che si pensa riguardi lei e il modello dagli occhi blu. Modello che proprio di recente è apparso in una foto che ha fatto molto discutere i fan di Uomini e Donne. Chissà cos’avrà pensato Benedetta!