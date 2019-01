Benedetta Mazza misteriosa: “Cattiveria torna al mittente, bugie a chi le ha dette”

Grande Fratello Vip, il messaggio misterioso di Benedetta: a chi si riferisce?

Anche dopo il Grande Fratello Vip Benedetta Mazza continua ad essere seguìta e apprezzata da moltissimi follower, complice il fatto che durante il reality show si è comportata bene e ha dimostrato grande rispetto nei confronti di Dasha. L’ex gieffina inoltre non parla quasi mai di Stefano Sala e questo non fa altro che aumentare la curiosità dei fan che giorno e notte cercano degli indizi per capire come stiano realmente le cose tra loro due. Il post pubblicato stanotte farà senz’altro molto discutere, e siamo convinti che più di qualcuno penserà che sia rivolto al modello dagli occhi celesti.

Benedetta Mazza e il messaggio notturno misterioso: “Nella vita tutto torna”

La gieffina ha infatti condiviso su Instagram un messaggio piuttosto criptico: “Nella vita tutto torna. La cattiveria torna al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente. La ruota gira per tutti”. Potrebbe darsi che l’ex concorrente del Gf Vip non abbia voluto far riferimento a Stefano, così come potrebbe darsi il contrario, in realtà. I due in effetti non dicono nulla sul loro conto, e anche uno degli ultimi messaggi che ha sorpreso tutti non era rivolto a lui; non si può certamente dire insomma che i due stiano giocando con il loro rapporto per ottenere visibilità. Ogni post pubblicato tuttavia può avere mille interpretazioni, e siamo tutti un po’ curiosi di sapere a chi Benedetta stesse facendo riferimento.

Stefano e Benedetta, le ultime news dopo il Gf Vip

C’è stata una volta in cui Benedetta ha parlato di Stefano e in quell’occasione è stata piuttosto chiara, a dire il vero. Dopo quella volta però non si è saputo più nulla, anche perché Sala non ha ancora parlato nel dettaglio del suo rapporto con Dasha. A distanza di settimane dalla fine del Gf Vip insomma sembra ancora tutto nel limbo e siamo convinti che ne avremo ancora per un bel po’. La situazione in effetti è davvero diversa da quella di Francesco e Giulia che recentemente si sono lasciati andare moltissimo, e tutto sembra fuorché destinata ad esser chiarita. Quali sono le vostre previsioni? Cosa ne sarà di Stefano, Dasha e Benedetta? E a chi avrà voluto fare riferimento con quel post Benedetta?