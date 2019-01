Francesco e Giulia, lui è cotto: l’ultimo gesto che conferma tutto e sorprende i fan

Giulia Salemi e Francesco Monte, la coppia sorprende tutti dopo il Grande Fratello Vip

Quando andava in onda il Grande Fratello Vip avreste mai detto che Francesco avrebbe fatto una cosa del genere con la sua Giulia? Chi pensava che la coppia sarebbe durata da Natale a Santo Stefano si sarebbe mai aspettato che a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno avremmo parlato di nuovo di loro e della loro storia d’amore? La risposta è ovviamente negativa perché l’atteggiamento di Francesco Monte in casa non faceva sperare in nulla di buono. Le cose invece sono andate in modo del tutto diverso, e quella di cui vi parliamo oggi è un’ulteriore dimostrazione.

Francesco e Giulia, la foto su Instagram che sorprende i fan

Qualche ora fa infatti Francesco ha pubblicato tra le sue Instagram stories una foto in cui si vede Giulia Salemi dormire: il tronista ha commentato lo scatto con “Topolina dormiente” condividendo con i suoi fan un momento davvero intimo e personale. Inutile dirvi che noi non ci saremmo mai aspettati che Francesco si sarebbe esposto così tanto, una volta uscito fuori dalla casa, e siamo contenti che Giulia dopo tante critiche e offese sia riuscita a fare davvero breccia nel suo cuore. Ma lo avevamo già capito in realtà dopo quanto accaduto a Capodanno…

Giulia e Francesco news: gli ex gieffini felici e pronti per il nuovo anno

Quella che ci ha dato Francesco insomma è solo l’ennesima dimostrazione di quanto tenga alla sua “nutria” – questo il soprannome che i concorrenti del Gf Vip avevano dato alla Salemi in casa -; ce ne ha messo di tempo, neanche troppo a dire il vero, ma alla fine Francesco ha dimostrato di essere in grado di far capire quanto tiene alla persona che gli sta a fianco. Un altro bellissimo gesto lo aveva fatto proprio qualche settimana fa e anche a Natale bisogna dire che né l’uno né l’altra si sono trattenuti. I fan della coppia del Gf Vip insomma hanno tutti gli elementi a disposizione per dire che il loro amore è vero. O almeno così sembra.