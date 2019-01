Francesco Monte e Giulia Salemi innamoratissimi, la coppia vola alto a Capodanno

Francesco e Giulia felicissimi a Capodanno

Avreste mai detto che Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbero stati così felici a Capodanno? O meglio, avreste detto che lo avrebbero passato insieme e che si sarebbero divertiti un mondo senza litigare? Noi no, e infatti siamo qui a parlarvi con stupore, visto che la coppia nata al Grande Fratello Vip 2018 prometteva tutt’altro che bene e faceva pensare in realtà a un amore finito ancor prima di nascere. Eppure dando un’occhiata alle storie che i due fidanzati hanno pubblicato su Instagram non si può che dire il contrario: la coppia è al settimo cielo e la fine del 2018 è servita a entrambi per suggellare il proprio amore.

Il Capodanno di Francesco e Giulia tra sorrisi, baci e divertimento

L’invito di Francesco di qualche giorno fa aveva spiazzato tutti i fan della coppia e i più appassionati del reality show saranno stati senz’altro curiosi di vedere come i due si sarebbero comportati. Ebbene la prova “Capodanno” è stata abbondantemente superata, visto che Francesco è sempre stato avvinghiato alla sua Giulia e i suoi sorrisi erano tutto fuorché impostati e poco sinceri. E dopo aver annunciato una sorpresa proprio ieri siamo sicuri che la Salemi, contenta per come sta andando la sua vita, ne parlerà senza dubbio con i suoi fan prossimamente (perciò non dimenticate di leggerci per restare aggiornati!).

Francesco e Giulia, il 2019 promette bene per la coppia

Ieri Francesco ha fatto il deejay, ha stretto Giulia a sé per tutto il tempo e con lei ha anche sfidato Stefano e Benedetta; questi ultimi infatti hanno riproposto la canzone di Elisa e dei Thegiornalisti, Da sola in the night, e Francesco e Giulia l’hanno ricantata taggandoli mentre la passava l’animazione. Tante risate e tantissimo divertimento insomma, misti a sorrisi veri e sinceri che ci fanno pensare che il 2019 per Francesco e Giulia sarà fantastico. D’altra parte ce lo aveva già fatto capire Giulia con un post molto significativo.