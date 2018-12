Francesco e Giulia felicissimi a Capodanno, dopo il Gf Vip lei annuncia una sorpresa

Francesco Monte e Giulia Salemi, la storia va a gonfie vele

Francesco e Giulia staranno insieme a Capodanno e dopo il Grande Fratello Vip non è certo la prima volta che accade. I due infatti si sono visti parecchie volte nonostante le previsioni non proprio rosee sul loro conto mentre erano in casa, e questa di cui vi parliamo non è altro che l’ennesima occasione in cui stanno insieme. Un’occasione importantissima, ovviamente, visto che Francesco e Giulia festeggiano il Capodanno a Taranto, presumibilmente con la famiglia di lui, cioè con il papà e il fratello Stefano. Non è di questo però che vi vogliamo parlare, visto che Giulia un’ora fa ha rivelato qualcosa di molto bello per i fan.

La sorpresa di Giulia Salemi per i fan

La ragazza infatti tra le storie Instagram ha pubblicato un video in cui la si vede accennare a un balletto con Francesco; tramite questo video Giulia ha tenuto a comunicare ai fan che ben presto farà con loro una diretta per conoscersi meglio. “Comunque – si legge tra i commenti della storia Instagram – ve la dico ora, farò una diretta condivisa con alcuni di voi così possiamo parlare direttamente. La farò domani probabilmente perché oggi ormai abbiamo perso la cognizione del tempo”. Felicissimi e innamoratissimi al punto da perdere la cognizione del tempo: lo avreste mai detto? Dopo le ultimissime novità sul loro conto noi sì, ma è comunque bello assistere passo passo alla nascita di un amore.

Le ultime news su Francesco e Giulia: addio periodi difficili

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a vivere quindi la loro storia, e lo fanno con gesti concreti; peraltro anche una persona importante per Giulia, non la mamma, sembra essere contenta della sua scelta, e questo per Francesco avrà voluto dire senz’altro molto. Soprattutto dopo il suo passato burrascoso con Cecilia Rodriguez, che pure ha ricevuto di recente una stupenda sorpresa da Ignazio. Per ogni amore che finisce insomma ce n’è uno pronto a sbocciare. E il Gf Vip ne è senza dubbio testimone.