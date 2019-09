Benedetta Mazza e Jane Alexander, momento speciale al Gf condiviso con tutti

Grande Fratello Vip news, Benedetta e Jane condividono coi fan un momento particolare vissuto nella Casa più spiata d’Italia

L’amicizia di Jane Alexander e Benedetta Mazza è più che mai solida. Terminato il Grande Fratello Vip, non si sono perse di vista: hanno trascorso giorni interi insieme e certamente ce ne saranno degli altri. Adesso hanno condiviso su Instagram il video di uno dei momenti più importanti vissuti nella Casa più spiata d’Italia, uno dei loro confronti a cuore aperto, senza maschere e freni inibitori. Si sono sempre raccontate tutto, Jane e Benny, e le confidenze continuano a esserci anche al di fuori di quel contesto televisivo.

Bendetta Mazza scrive una dedica a Jane Alexander: uno dei loro confronti più importanti…

Jane Alexander ha confessato di star combattendo molto per essere felice e, tra coloro che le rendono più magnifiche le giornate, c’è senza dubbio la Mazza. Quest’ultima, proprio per farle capire quanto importante sia per lei, ha pubblicato su Instagram un loro discorso fatto nella Casa del Gf commentandolo così: “Le cose dette e i nostri puntini di sospensione … non ci sono mai servite tante parole. Io e Te. Ti voglio bene, Amica”.

Jane Alexander risponde a Benedetta Mazza: un’amicizia sempre più forte

L’attrice di Elisa di Rivombrosa – che recentemente ha parlato persino della sua presunta gravidanza – ha risposto in questo modo: “Oh, Benny. Che ricordi. Che bello. Sono così felice che ci sei. Ti voglio tanto tanto bene anche io”. Dei bellissimi momenti per entrambe, un periodo più difficile, invece, per il vincitore di quella loro edizione del Grande Fratello Vip, Walter Nudo, che ha voluto scrivere un messaggio a una persona scomparsa che, in passato, gli aveva permesso di cambiare drasticamente la propria vita, migliorandola parecchio.