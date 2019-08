Walter Nudo affranto per la morte di Franco Columbu: “Mi curò”

La vita di Walter Nudo dopo la vittoria al Grande Fratello Vip

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip Walter Nudo ha saputo sfruttare il momento a lui favorevole non tanto per rilanciarsi in tv quanto per comunicare a un grossissimo numero di follower opinioni, considerazioni e molto altro sulle cose del mondo. L’affetto che i fan hanno riservato a Walter dopo il suo malore è stato infinito, si può dire, e Nudo, che si è davvero spaventato non poteva che dirsi commosso e felice. Non come oggi che ha parlato ai fan dell’importanza che ha avuto per lui una persona che non c’è più, il culturista Franco Columbu.

Franco Columbu morto: le parole di Walter Nudo e il ricordo

“Grazie Franco – così esordisce Walter prima di raccontare il suo rapporto con Columbu –! Franco Columbu, uno dei miei idoli insieme ad Arnold, pilastri del mondo del body building, è volato in cielo! Era diventato uno straordinario fisioterapista, oltre ad essere stato un Mr Olympia. Mi curò – ricorda Walter con una certa malinconia – la spalla sinistra oltre ad avermi dato consigli preziosi su come raddrizzare il mio corpo sbilenco! Il suo umorismo precedeva la sua fama. Con @schwarzenegger una delle più belle amicizie mai viste piena di gratitudine e riconoscenza!”. Tanta insomma la stima che il vincitore del Grande Fratello Vip nutriva per Franco Columbu, morto – come forse saprete – dopo aver avuto un malore nelle acque di San Teodoro in Sardegna.

Le riflessioni di Walter Nudo sulla morte di Franco Columbu

“Puoi essere ricco e famoso – prosegue così Walter il suo messaggio – ma gli esseri umani sono tutti uguali, si ride per le stesse cose e si piange per le stesse cose! Il mio affetto e amore alla sua famiglia e alle persone che lo amavano. Franco, you will always be an inspiration. Thank you #gratitude #francocolumbu”. Tantissimi i messaggi di risposta dei fan a un Walter visibilmente affranto per la notizia appresa. È il ciclo della vita che non fa sconti a nessuno e che all’improvviso può portar via le persone più care.