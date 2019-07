Walter Nudo, come sta davvero? “Lo spirito piange… mai!”

Walter Nudo oggi: le ultime notizie sul vincitore del Grande Fratello Vip

Walter Nudo è tornato più in forma di prima! Ha avuto dei seri problemi di salute, nell’ultimo periodo, ma si è ripreso in men che non si dica. Un combattente nato, che ha dimostrato ancora una volta di saper come superare al meglio tutte quelle difficoltà che la vita mette sul suo cammino. Adesso ha fatto sapere su Instagram che la sua vita sta procedendo a gonfie vele, che sta realizzando tutti i suoi sogni: dopo la strepitosa vittoria al Grande Fratello Vip, Walter Nudo si è cimentato nella carriera di cantante. Su Instagram pubblica spesso foto e video dei suoi concerti.

Walter Nudo salute: ecco cos’ha scritto su Instagram

Come sta Walter Nudo? Dopo l’ictus, è come se fosse rinato! Ecco cos’ha scritto adesso su Instagram: “Quando il corpo dice fermati, lo spirito piange… Mai!”. Nessuno riuscirà a piegare Walter. A Verissimo aveva spiegato come ha fatto a sapere di aver rischiato la vita: “Me lo ricorderò sempre. Mi disse tu hai avuto due ictus. Io? Ho detto: io? […] In quel momento lì avevo rabbia, dicevo non è possibile. Mi controllano tutto e vedono che il problema arrivava dal cuore”.

Rapporto con i figli e nuove esperienze per Walter Nudo

Non può chiedere di più dalla vita, Walter Nudo: ha realizzato il suo sogno di diventare cantante, ha uno splendido apporto coi figli (si vedono più spesso) e ha scoperto, grazie al Gf Vip, tanti amici con la “a” maiuscola (basti pensare al suo rapporto con Andrea Mainardi). Proprio ieri abbiamo parlato di una sua ex inquilina della Casa più spiata d’Italia: Jane Alexander ha confessato di star combattendo molto…