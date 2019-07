Jane Alexander confessione: “Combatto… almeno ci provo”

View this post on Instagram

Timidona. Io sono proprio timida. So che sembra il contrario, ma sono una di quelle che fanno tutte le "cose" per sembrare forti e sicure e invece dentro mi nasconderei in un buco e guarderei quelli sicuri veramente andare avanti e fare cose fantastiche nelle loro vite. Per fortuna combatto. Almeno ci provo. Questa timidezza mi ha fatto perdere tante occasioni nella vita. Ma va bene così. La timidezza fa parte di me. Tipo in questa foto cercavo di fare un po' la sensuale, ma niente. Rido. Mi imbarazzo. Tiè. Altro che T Rex. Altro che fenicottero. Mi sa che sono uno struzzo, io. 😂