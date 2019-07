Francesca e Gennaro vacanze a Capri: foto e ultime notizie

By

Le vacanze di Francesca e Gennaro del Grande Fratello: foto e meta dei due giovani innamorati

Gennaro Lillio e Francesca De André stanno trascorrendo delle fantastiche vacanze a Capri. Gennaro le sta facendo da Cicerone: conosce qualsiasi angolo di quel posto e si diverte a immortalare ogni momento durante il loro giro in barca. Su Instagram ha infatti pubblicato foto e video insieme alla sua fidanzata, felice finalmente di stare accanto a lui dopo gli ultimi impegni di lavoro, i quali si sono quadruplicati al termine del Grande Fratello! Finita l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, Francesca e Gennaro si sono rimboccati le maniche e hanno avuto davvero poco tempo per viversi come si deve. Ma adesso hanno deciso di passare alcune giornate di totale relax da vera coppia di innamorati.

Gf ultime notizie: Gennaro e Francesca inseparabili

Alcune parole di Gennaro avevano spiazzato Francesca, e adesso li vediamo insieme felici e innamorati. Sì, resistono ancora e stanno smontano, a uno a uno, tutti i dubbi circa il loro amore. Inaspettatamente i due si stanno frequentando: ogni volta che hanno del tempo libero, preferiscono spenderlo insieme. I litigi della Casa del Gf? Solo un vecchio ricordo. Recentemente Gennaro ha ammesso che adesso è Francesca a sostenerlo durante alcuni momenti “no”. Si sono invertite le parti. A gonfie vele anche la relazione di Martina e Daniele: quest’ultimo si è finalmente lasciato andare!

Le frasi di Francesca che non piacciono: ecco cos’altro ha scritto

Francesca De André è comunque ancora presa di mira dai suoi detrattori. Le sue frasi non piacciono proprio, come l’ultima: “Dentro ogni donna dorme un angelo, una bestia, una st…za, una intelligente, un demonio e una principessa. Quella che sveglierai sarà quella che avrai”. Ha invece sorpreso quello scambio di messaggi avvenuto nella notte!