Daniele Dal Moro si lascia andare: “Ho pianto, il più bel regalo”

Ho ricevuto migliaia di auguri.. Non mi è mai importato molto del mio compleanno e ho sempre pensato che fosse un giorno come un’altro.. Mi sono sempre detto ma quante delle persone che poi ti fanno gli auguri ti voglio bene realmente?!? Probabilmente poche. Ho sempre preferito passare il mio compleanno a casa, da solo, una birra, qualche partita alla play con quei 2/3 amici di una vita e nulla più! Che è quello che ho fatto anche ieri se ve lo state chiedendo.. Per me oggi resta un giorno qualunque. Ma c’è una differenza.. A 29 anni al mio compleanno ho pianto.. Ma questa volta erano lacrime di gioia! Mi avete fatto il più bel regalo che potessi mai desiderare.. Mi avete donato il vostro affetto senza voler nulla in cambio. Questo si chiama voler bene. E me lo state dimostrando non tanto oggi, ma ogni giorno! Io per questo ve ne sarò sempre e per sempre grato! Non dimenticherò mai ogni messaggio che ho letto, ogni parola, ogni singolo momento di quello che fino ad oggi posso dire sia stato il giorno per me più bello di sempre.. E sapete perché!?? Perché per la prima volta nella vita, NON MI SONO SENTITO SOLO! In un giorno come un’altro.. Ma pur sempre.. Al mio compleanno! Grazie davvero con tutto il cuore ✈️♥️