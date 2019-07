Kikò Nalli nuova vita: “Esiste la forza di guardare oltre”

By

La felicità di Kikò Nalli dopo il Gf 2019: una nuova vita per l’ex di Tina Cipollari

Kikò Nalli ha avuto un percorso, all’interno della Casa del Grande Fratello, ricco di momenti speciali ma anche di alcuni molto difficili: stando tra le quattro mura, senza rapporti diretti coi suoi cari, ha avvertito in maniera inimmaginabile la mancanza dei suoi figli. Se all’inizio del reality show era partito carico di un entusiasmo travolgente, poi – a poco a poco – si è spento per via della lontananza dai suoi figli, le persone più importanti della sua vita. Ora che è nella vita reale, Kikò è di nuovo al settimo cielo, anche perché, al suo fianco, c’è la bellissima Ambra Lombardo, con la quale ha deciso di costruire una seria storia d’amore.

Ambra e Kikò a Temptation Island? Possibile nuova sfida

Forse li vedremo a Temptation Island perché interessati a mettere alla prova la loro storia o forse in qualche altro programma televisivo, fatto sta che Ambra e Kikò del Gf stanno vivendo una favola. La vita dell’hairstylist è decisamente cambiata (in meglio) dopo quell’esperienza: “Non esiste l’impossibile e l’irraggiungibile, esiste la forza di guardare oltre. Vivila!”, questo è il suo ultimo messaggio pubblicato su Instagram. Incurante delle critiche (che non mancano mai), Kikò va dritto per la sua strada perché sa che solo seguendo il suo istinto potrà essere davvero felice.

Ultime notizie coppie Grande Fratello

Sarebbe bello vedere Kikò e Ambra a Temptation Island, visto che al Grande Fratello non li abbiamo conosciuti come coppia: lei è dovuta tornare a casa, chiarire tutto con l’ex, per poter iniziare una storia col parrucchiere. Un’altra coppia del Gf che incuriosisce molto è quella formata da Francesca De André e Gennaro Lillio: quest’ultimo ha appena pubblicato una dedica inaspettata alla sua fidanzata. Molti si aspettavano di vedere a Temptation Island anche Francesco Monte e Giulia Salemi, ma la loro relazione è terminata: adesso lei preferisce divertirsi con Stefano Sala.