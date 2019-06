Kikò, Ambra: “Temptation banco di prova, sono stata cornuta eccellente”

Ambra Lombardo a ruota libera: le parole su Tina Cipollari (“Ci andrei a cena”), su Chicco Nalli (“Credo poco alle storie a distanza”), su Temptation Island Vip (“Sarebbe un ottimo banco di prova”) e sul passato (“Io cornuta eccellente”)

Lunga chiacchierata quella concessa da Ambra Lombardo ai microfoni di Non succederà più, la fortunata trasmissione radiofonica condotta da Giada D Miceli su Radio Radio. La professoressa siciliana, collegata da Terracina, ha fatto il punto sulla sua storia con Chicco Nalli, parlando a ruota libera anche di molte situazioni che ruotano attorno al rapporto. Come ad esempio la possibilità di andare a convivere con Kikò, un’eventuale partecipazione a Temptation Island Vip e i suoi rapporti con Tina Cipollari. Spazio anche alle storie del passato. Storie che in alcuni casi hanno fatto ‘portare le corna’ all’insegnante, come lei stessa ha rivelato.

Convivenza tra Ambra e Kikò? La Lombardo chiarisce

“Di Kikò mi hanno colpito tante cose, in particolare gli occhi. Lui parla e ascolta con gli occhi”, esordisce Ambra che poi si dice “molto innamorata“. “Faccio tanta fatica a esternarlo – spiega -, ma le cose profonde le dico quando siamo soli. La nostra è stata una storia molto intensa“. Convivenza in cantiere? “Credo poco alle storie a distanza. Credo che un amore vada coltivato, vissuto e condiviso. Io ho subito sollevato questa perplessità. Ne abbiamo parlato, lui è molto possibilista. Lui dice che mi vuole e che vuole un rapporto vero e autentico”. Quindi? “Io non so chi e non so dove… Ma uno dei due si deve trasferire. A questo si deve arrivare”. Più probabile che sia lei:

“Lui è papà e molto probabilmente sarò io ad avvicinarmi. Però vedremo”.

“Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò”

In futuro si pensa già a una famiglia? “Non sono nata ieri. So che Kikò ha dei bellissimi figli. Ora non sto lì a dire ‘adesso facciamo questo, tra un anno quest’altro’… La famiglia non è una cosa che immagino. Cioè, non la vivo con qualche aspettativa particolare. A me piace lui e tutto quello che arriva con lui mi rende felice”. Cosa ne pensa della sua ex moglie? “Tina è stata divertentissima, la seguo da tanti anni. Non ho mai fatto esternazioni di sorta su di lei anche se sono stati riportati dei virgolettati. Sono molto rispettosa della famiglia di Kikò”. Magari un giorno le due donne si potrebbero incontrare? “Sì, un giorno succederà, accadrà forse”. Una cena? “Io sono siciliana e ogni momento di convivialità è ben accetto”.

Temptation Island Vip e le corna del passato: le confessioni di Ambra Lombardo

Si vocifera di una possibile partecipazione a Temptation Island Vip, cosa c’è di vero? “Ho letto questa notizia. La cosa in parte mi ha sorpreso perché non ne sapevo niente. Io sono siciliana e puoi capirmi. Ho un problema tecnico con la gelosia. Faccio proprio fatica a immaginare il mio uomo a rapportarsi con altre donne”. Dunque, porta del tutto chiusa al reality? Pare proprio di no: “Però non sarebbe male vederlo in circostanze problematiche. In sé la prova sarebbe un ottimo banco di prova, giusto per capire”. Infine arriva una confessione sul passato:

“Io sono una cornuta eccellente, le corna le ho ricevute ma non le faccio”.