Kiko e Ambra conoscono i rispettivi genitori: il pensiero di Tina Cipollari

Kiko e Ambra oggi: presentazioni in famiglia dopo il Grande Fratello

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Dopo la fine del Grande Fratello 16 i due sono inseparabili e sono già avvenute le prime presentazioni in famiglia. Kikò, come raccontato in un’intervista concessa a Giada Di Miceli a Non succederà più su Radio Radio, ha avuto il piacere di fare una video chiamata con i genitori di Ambra e presto ci sarà un incontro di persona. La professoressa, dal canto suo, ha invece già conosciuto personalmente la nuova suocera. La madre dell’hair stylist approva completamente Ambra e, come Chicco, è fiera di quanto la Lombardo abbia combattuto dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello per difendere il suo amore.

Chicco Nalli si dichiara innamoratissimo di Ambra

“Ambra è una persona con una testa bella, pulita, una testa quadrata. E poi al di là della testa ha un fisico… è strano, è raro trovare una donna così che bella con una testa così. Io l’ho trovata e spero che sia una cosa continuativa e anche lei ci crede. Io sono innamoratissimo”, ha dichiarato Chicco Nalli durante l’intervista radiofonica. “Quando ho visto che questa donna aveva combattuto fuori, senza sapere nemmeno se Kikò ci sarebbe stato una volta uscito, questa cosa mi ha dato una spinta in più e ho capito che davanti all’amore non c’è nessuno che ti può fermare e me l’ha fatta amare ancora di più. Ha il pelo sullo stomaco per poter affrontare una vita con me”, ha aggiunto l’esperto di bellezza.

Chicco Nalli e Ambra Lombardo: convivenza in arrivo?

Al momento Kiko e Ambra devono vivere un amore pendolare: Nalli è residente da tempo a Roma mentre la Lombardo a Milano. I due si vedranno nei fine settimana ma una convivenza futura non è da escludere. “A me piace convivere con le persone che mi amano”, ha assicurato l’opinionista di Barbara d’Urso. Chicco ci ha tenuto poi a precisare che Tina Cipollari, nonostante le recenti dichiarazioni, non è per niente gelosa di Ambra. “Tina non è assolutamente gelosa, lei ha una sua storia. Ognuno fa la propria vita”.

Chicco Nalli commenta le dichiarazioni dell’ex cognata

Chicco Nalli ha replicato pure alle dichiarazioni della sorella di Tina Cipollari. “Annarita ha fatto delle dichiarazioni dicendo delle cose, come se se stesse parlando con me in amicizia, e sono state interpretate in maniera surreale. Io con mia cognata ho un rapporto bellissimo, abbiamo riso insieme dell’intervista.. l’abbiamo letta insieme ridendo”, ha confidato Kikò.

Il video dell’intervista a Chicco Nalli: