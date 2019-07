Giulia Salemi e Stefano Sala si divertono insieme: “Ti voglio bene” (Foto)

Stefano e Giulia insieme dopo il Grande Fratello: l’amicizia continua

Giulia e Stefano del Gf Vip si sono incontrati per un evento. Tra loro è rimasto un bel rapporto, che è stato confermato dal modello: durante una delle sue ultime Instagram story ha ammesso di voler un bene dell’anima alla Salemi, della quale recentemente tanto abbiamo parlato per via della sua rottura con Francesca Monte. L’influencer è riuscita a superare il brutto periodo e ha dimostrato a tutti l’allegria che da sempre la contraddistingue: ha divertito su Instagram assieme al suo amico Stefano Sala e sicuramente, per i due, ci saranno nuovi incontri. In totale amicizia, naturalmente, considerato che lui è fidanzato con Dasha.

Stefano Sala e Giulia Salemi, divertimento senza fine!

Non molto tempo fa Francesco Monte ha dato una dura risposta alle critiche, ma Giulia Salemi non vuole più parlare di lui. Ormai ci ha messo una pietra sopra, com’è giusto che sia. Adesso vuole divertirsi solo con i suoi amici e, fra questi, c’è Stefano Sala (amico tra l’altro anche di Francesco), che su Instagram ha rivelato: “Ho fatto tredici storie con la Salemi che lei non mi ha approvato e continua a dire ‘non mi piacciono'”; lei ha risposto così: “Voi sapete che sono un po’ complessata power!”.

Dedica speciale di Stefano Sala a Giulia Salemi dopo la rottura con Francesco Monte

Stefano Sala si è poi lasciato andare a una confessione importante su Giulia Salemi: “A parte gli scherzi, io a questa ragazza voglio più bene che a me stesso”. Soprattutto nel periodo successivo alla fine della sua storia con Francesco Monte, Giulia è stata ricoperta da tanto affetto non solo da parte della sua famiglia (mamma Fariba in prima linea) e dai suoi amici, ma anche da parte dei suoi innumerevoli fan, che le hanno fatto un regalo decisamente inaspettato.