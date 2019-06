Francesco Monte, dura risposta alle critiche: c’entra Giulia Salemi? Le ultime news

Le ultime news su Francesco Monte

Quali sono le ultime news e gli ultimi pettegolezzi su Francesco Monte? Come ben sapete, l’ex tronista di Uomini e Donne, concorrente del Gf Vip e chi più ne ha più ne metta ha recentemente messo un punto alla sua storia d’amore con Giulia Salemi, e questo ha scatenato di per sé già parecchie critiche perché si crede che lui non fosse realmente innamorato della figlia di Fariba Tehrani; a sollevare un vero e proprio vespaio sono state poi le ultime voci di corridoio su una possibile nuova fiamma di Francesco, Maria Josè, e ancor prima le parole di un’amica di Giulia che ha parlato malissimo del modo in cui Monte si rapportava a lei. Finora non c’era stata da parte del ragazzo alcuna risposta ma adesso molto probabilmente è arrivata.

Francesco Monte risponde alle critiche: c’entra Giulia?

Sottolineiamo “molto probabilmente” escludendo qualsiasi tipo di sicurezza perché non sappiamo effettivamente se Monte con la frase che vi riporteremo abbia voluto riferirsi alle ultime voci di corridoio che lo hanno visto protagonista o ad altro; fatto sta che non potevamo non segnalarvi questo detto che ha condiviso tra le sue Instagram stories perché, almeno a nostro avviso, vuol dire molto: “Sui cadaveri dei leoni – queste le parole di Francesco Monte – festeggiano i cani, credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono sempre cani”. Che abbia voluto far riferimento alla bassezza di chi ha diffuso false notizie sul suo conto scatenandogli contro la cattiveria di molti? Difficile da dire, anche se prima o poi potrebbe essere lui a parlare e a chiarire tutto; non che sia scontato visto che a quanto pare avrà altri impegni a cui dar retta, molto più importanti di queste voci di corridoio.

Quale futuro per Giulia e Francesco?

Quale sarà il futuro di Giulia e Francesco? Vien da chiederselo a fronte di tutto questo parlare ma siamo convinti che non ci sia molto da fare, visto che la Salemi sta riprendendo in mano la sua vita, anche grazie a gesti speciali e a persone importanti, e Francesco non ha mai toccato l’argomento e manifestato segni di cedimento. Sicuramente torneremo a parlare di loro, tuttavia solo singolarmente, e forse è meglio così: inutile accanirsi col mandare avanti una storia d’amore che si sa già non porterà da nessuna parte.