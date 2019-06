Giulia Salemi, arriva un mazzo di rose: “Anima pura”, la reazione

Giulia Salemi e Francesco Monte, le news dopo la rottura

Dopo la rottura annunciata qualche tempo fa Francesco Monte e Giulia Salemi non sono più tornati sulla questione e hanno preferito condividere con i fan solo i momenti delle proprie giornate, i successi lavorativi e molto altro ancora, tutto insomma fuorché novità e stati d’animo relativi a quanto accaduto. Ne sapremo mai di più visto che li abbiamo sempre seguiti e in tanti si sono affezionati a loro durante e dopo il Grande Fratello? A nostro avviso no, ma per fortuna sembra che Giulia, che era senz’altro quella visibilmente più presa tra i due, stia pian piano andando avanti.

Il mazzo di rose per Giulia e il commento su Instagram

Lo scriviamo non solo perché la vediamo spesso con persone speciali ma anche perché i fan le stanno molto vicino in questo periodo così difficile; sono stati proprio loro in effetti a mandarle un bellissimo mazzo di rose con un bigliettino allegato e con su scritto una dedica stupenda: “Le rose rosse siamo noi che ti proteggiamo e ci siamo sempre, perché tu sei anima pura. Sempre al tuo fianco. Le power girl“. Inutile dirvi che Giulia è rimasta felicissima del gesto che ha commentato scrivendo su Instagram “Ma quanto vi posso amare?”.

Le ultime news su Giulia

Per questa settimana Giulia è impegnata con Radio 105 e sembra avere molti altri progetti per il futuro, di certo non un reality show, non ci sono voci in merito, almeno, anche se un’esperienza all’Isola dei Famosi ci starebbe tutta (si spera con un cast diverso da quelli noiosi, arrendevoli e in parte calcolatori degli ultimi anni). Restate con noi perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo, e siamo sicuri che di cose da dirvi sulla Salemi e su Monte ne avremo parecchie!