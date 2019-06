Giulia Salemi, regalo inaspettato dopo Francesco Monte: “Buon inizio”

Sorpresa a Giulia Salemi: un bouquet di fiori emoziona la fashion blogger

Giulia Salemi ha ricevuto un regalo stupendo dalle sue fan: un mazzo di fiori che l’hanno davvero commossa. Dopo la rottura con Francesco Monte, sta ricevendo tanto affetto. Non si sarebbe mai aspettata tutto questo calore e ogni volta è una sorpresa continua! Giulia, poco prima della nuova puntata di Takeaway di Radio 105, ha mostrato ai suoi follower di Instagram non solo il bouquet, ma anche una dedica speciale scritta proprio da quelle persone che le vogliono un bene dell’anima e che la seguono ovunque. Il Grande Fratello Vip ha permesso alla Salemi di entrare nel cuore di molte ragazze, che hanno sognato con lei e che sperano di rivederla presto con un uomo che sappia amarla.

Giulia Salemi dopo Francesco Monte tra lavoro e nuove esperienze

Questa è la dedica delle fan di Giulia Salemi: “Per Giulia… Non saranno rose rosse, non ne saranno 100, ma questo bouquet di rose rosa come simbolo di amicizia e gerbere come simbolo di ammirazione sincera, è per augurarti un Buon Inizio Tutto molto pink power! Per un abbraccio ti aspettiamo a fine trasmissione qui sotto”. Recentemente aveva ricevuto un altro regalo che l’aveva a dir poco emozionata; e le lacrime di commozione scenderanno, anche perché l’influecer dovrà lasciare molto presto Radio 105: “Ultimi due giorni a Radio 105. Sempre dalle 12 alle 14 con #105takeaway. Questi giorni insieme sono stati davvero power perché non avevo mai provato un’esperienza simile e devo dire che mi sono innamorata della radio. Grazie a @danielebattaglia, @dilettaleotta, @cosvoldir, @maestrellolotti e tutto lo staff di Radio 105 per quest’accoglienza pazzesca perché mi sono sentita subito in famiglia”.

Nuovo periodo per Giulia Salemi: nel suo futuro non c’è più Monte

Giulia Salemi ha ripercorso alcuni momenti vissuti in radio: “Bello raccontare i propri aneddoti, scherzare, ridere, giocare con la gente a casa ed è stato fig…ssimo cantare! Mi avete fatto cimentare in qualcosa di nuovo e inaspettato ed è stato bello mettersi in gioco (anche oggi regalerò emozioni)”. Riuscirà ad avere un posto in radio come è successo a Luca Onestini? Il suo desiderio: “A questo punto spero che dopo questa settimana non ci sia un addio ma un semplice arrivederci”. Giulia Salemi vuole voltare pagina, anche se i fan dei Fralemi sono convinti che Monte si sia pentito di averla lasciata…