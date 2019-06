Francesco Monte pentito per la rottura con Giulia? “Occhi tristi”

Francesco Monte ripensa a Giulia Salemi? Caos su Instagram

Francesco Monte vorrebbe ritornare indietro? Si è forse pentito per la rottura con Giulia Salemi? Per chi ancora non lo sapesse, è stato lui ad aver deciso di chiudere. Ma comunque i due sono rimasti in ottimi rapporti. I fan, però, sono convinti che il sentimento non si sia dissolto e che potrebbe esserci molto presto – proprio in questa estate 2019 – un ritorno di fiamma. Secondo loro, Francesco Monte – in ogni foto e Instagram story – avrebbe gli occhi troppo tristi. Questo perché non riuscirebbe ad andare avanti senza Giulia Salemi… A noi, sinceramente, ha dato un’impressione diversa, visto che è totalmente assorbito dai suoi nuovi impegni lavorativi.

I fan dei Fralemi sono convinti: a Francesco manca Giulia!

Se Giulia ha ammesso di star male per Francesco (ma comunque cerca di sorridere sempre), Francesco Monte potrebbe aver voltato con più facilità pagina. Sarà davvero così? Questi i commenti Instagram di alcuni fan dei Fralemi: “Dai, Franci, valla a riprendere! Sei troppo triste, ti si legge in viso. Mettete l’orgoglio da parte. Lei ti aspetta a braccia aperte. Lei ti ama alla follia. Vogliamo rivedervi col sorriso, vogliamo vedervi passare un’estate meravigliosa, ma non solo l’estate, ma una vita insieme!”; “Sempre bellissimo, Fra, ma questi occhi tristi… Hai perso quel sorriso meraviglioso che avevi accanto alla tua pallina. Lo so che vi amata ancora. Le cose si risolveranno”.

Francesco Monte e Diletta Leotta, salta fuori la verità

C’è anche chi è convinto che, grazie alla Salemi, Monte abbia riacquistato il sorriso: “Giulia ti ha ridato il sorriso. Sei entrato nella Casa che sembravi un orso, sei uscito protagonista grazie a lei. Ti adoro. Almeno un grazie da parte tua… Giulia se lo merita”. Si è parlato nelle ultime ore di un presunto flirt di Francesco Monte e Diletta Leotta, ma ora è stato chiarito tutto. Francesco Monte ha fatto chiacchierare anche per quello che ha fatto per Tish, la cantante dai capelli arancioni di Amici.