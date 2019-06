Francesco e Giulia news, lei non dimentica: “Quanto rumore fa un sorriso”

Francesco Monte e Giulia Salemi ultime notizie, lei scrive un messaggio che fa molto riflettere

Non sarà facile, per Giulia Salemi, dimenticare Francesco Monte. Anche perché non è stata lei a lasciarlo. Ha vissuto una favola e poi, d’improvviso, ha scoperto che non amavano allo stesso modo. Francesco ha più volte detto che vorrà sempre un gran bene alla Salemi, che è una ragazza speciale che merita solo il meglio dalla vita. Giulia, però, il meglio lo aveva trovato e aveva solo un nome: Francesco. Di lui si è innamorata quando erano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip: ci sono stati degli alti e bassi, lui non le ha mai dato false speranze, fino a quando ha capito di nutrire anche lui i suoi stessi sentimenti. Questi ultimi ora non sono più gli stessi.

Giulia Salemi non riesce a dimenticare Francesco Monte

Giulia Salemi sta cercando di voltare pagina. Ha spiegato di non essere al momento in grado di parlare di Francesco Monte, ma ha lasciato su Instagram un messaggio che fa ben capire il suo stato d’animo: “Quanto può fare rumore un sorriso?”. Giulia sta comunque trovando la forza per andare avanti, senza irrigidire il suo cuore: troverà sicuramente l’uomo della sua vita. Un fulmine a ciel sereno, la rottura dei due ex gieffini, e ci aveva molto sorpreso il chiarimento dei motivi datoci da Francesco Monte.

Brutto periodo per la Salemi, i follower la sostengono come possono

Coppie si formano (basti pensare a Irama e alla nuova fidanzata) e coppie scoppiano. I fan di Giulia Salemi saranno sempre dalla sua parte e su Instagram hanno fatto sentire tutto il loro affetto: “Il rumore del sorriso è silenzio per chi non lo vuole sentire, ma chi ascolta con le orecchie del cuore, lo sente, questo rumore, in maniera molto chiara. Il rumore del tuo sorriso è il rumore più bello che ci sia. Sorridi sempre perché vogliamo sentire il tuo rumore e la tua energia power positive!”; “Foto più bella non c’è! Perché vederti sorridere è l’unica cosa che ci fa star bene. Cuoricino mio, sempre power, mi raccomando”; “Tanto… come il silenzio, che può essere assordante”.